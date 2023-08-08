До конца года Украина получит от партнеров минимум $244 миллиона для разминирования — Свириденко Сегодня 19:45 — Казна и Политика

До конца года Украина получит от партнеров минимум $244 миллиона для разминирования — Свириденко

Партнеры Украины уже подтвердили, что до конца года предоставят $244 млн на разминирование, а в США согласуют выделение еще $84 млн для поддержки частного оператора, работающего в нашей стране.

Об этом в интервью Укринформу сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что на прошедшей в Лондоне недавней Международной конференции по восстановлению Украины отдельную панель посвятили разминированию. Этот вопрос власти поднимают на каждой встрече с зарубежными партнерами. О наибольших объемах помощи объявили США, ЕС, Япония, Канада, Германия, Швейцария, Нидерланды — более 30 государств.

Читайте также Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование

Как отмечается в отчете Всемирного банка, для нужд гуманитарного разминирования Украине понадобится более 37,5 миллиардов долларов. Уже есть подтверждение от партнеров, что до конца года получим почти 244 миллиона долларов на нужды гуманитарного разминирования. Отдельно в США согласовывают предоставление до 84 миллионов долларов на поддержку частного оператора, который будет работать в Украине", — уточнила чиновник.

По ее словам, также открыт специальный счет в рамках глобальной инициативы United24 по гуманитарному разминированию. Сбор средств только начали и уже аккумулировали более 17 миллионов гривен (в эквиваленте). Эти средства пойдут на покупку техники и оборудования.

Читайте также Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования

Когда в марте Минэкономики начинало работу по этому направлению, в Украине было только 12 машин для разминирования. Сейчас их 26. До конца года будет не менее 60 единиц такой техники. В целом Украина получит до конца 2023-го по меньшей мере 10 машин для разминирования производства компании Dok-ING и 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов", — рассказала Свириденко.

Как сообщалось, по предварительным оценкам, около 174 тыс. км² в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. При этом реально загрязненными могут оказаться не более 20% этих площадей. Мировой опыт — 8−15%, но учитывая интенсивность боевых действий в Украине и продолжительность войны, эти цифры могут быть выше. Задача — за 10 лет вернуть в использование 80% потенциально опасных земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.