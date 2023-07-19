Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование — Finance.ua

Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование Сегодня 15:48

Правительство утвердило порядок использования собранных на United24 средств на разминирование

Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, собранных на платформе United24, для финансирования мер по гуманитарному разминированию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о средствах со счета Министерства экономики, открытого в рамках платформы United24. После доработки и прохождения соответствующих процедур порядок будет опубликован в открытом доступе.

«Утверждены четкие и практические механизмы использования средств, которые будут поступать на специальный счет Минэкономики для финансирования мер по гуманитарному разминированию. Что важно для нас и для доноров — процесс будет максимально прозрачным», — отметила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

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Она добавила, что порядок предусматривает регулярное обнародование информации о потребностях в сфере гумразминирования на официальном веб-сайте Минэкономики и портале United24. Распорядители средств обязаны публично отчитываться о приобретенных или предоставленных за полученные средства товарах, работах и ​​услугах.

Средства со счета Минэкономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования могут быть использованы на:

финансирование мероприятий гуманитарного разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, организацию работ по разминированию и последующей транспортировке ВНП разного калибра к месту уничтожения;

доукомплектование техсредствами пиротехнических подразделений;

закупку машин механизированного разминирования (роботизированных комплексов тяжелого класса), пиротехнических машин тяжелого типа, оперативно-пиротехнических машин и т. д.

Економічна Правда По материалам:

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