Для разминирования Украины нужно 5 лет и 300 млн долларов ежегодно — ООН Сегодня 05:03 — Казна и Политика

Для разминирования Украины нужно 5 лет и 300 млн долларов ежегодно — ООН

В Организации Объединенных Наций заявили, что для разминирования Украины в результате вторжения рф понадобится операция, подобная очистке Европы от взрывоопасных веществ после Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Straits Times.

«На эту задачу потребуется до 300 миллионов долларов США в год в течение следующих пяти лет, чтобы обезвредить противопехотные мины, которые наносят наибольший ущерб экономике Украины», — сказал глава отдела противоминной деятельности Программы развития ООН Пол Хеслоп.

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Он подчеркнул, что-то, с чем сталкивается Украина сегодня, в значительной степени совпадает с тем, с чем столкнулась Европа в конце Второй мировой войны. Он пояснил, что Европа разрешила проблему опасности взрывоопасных веществ в течение 15 лет после окончания войны.

ООН планирует сосредоточиться на разминировании в Украине, которое будет иметь наибольшее экономическое влияние.

«Что мы можем сделать в ближайшие 3−5 лет, чтобы решить 75−80% проблем, которые вызывают экономические трудности», — сказал Хеслоп.

В этом году на нужды разминирования поступило около 35 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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