Украина опережает план разминирования сельскохозяйственных земель — Finance.ua

Украина опережает план разминирования сельскохозяйственных земель Сегодня 21:35 — Казна и Политика

На заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности было принято решение о том, что над разработкой Стратегии противоминной деятельности будет работать межведомственная рабочая группа по гуманитарному разминированию.

Об этом GrowHow сообщила пресс-служба Минэкономики.

В группе представлены все государственные институты, касающиеся процесса гуманитарного разминирования. В ее рамках будет создана рабочая группа, которая будет нарабатывать Стратегию. Органам исполнительной власти предложено подать кандидатуры в состав группы.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, к работе над Стратегией хотят привлечь всех заинтересованных лиц, чтобы разработать максимально действенный и практический документ.

В ходе заседания Национальный орган по вопросам противоминной деятельности также поддержал предложение Минэкономики по разработке экспериментального постановления правительства, которое значительно упростит производство, сертификацию и закупку специальной техники для разминирования.

Орган также поддержал предложение Минагрополитики по корректировке площадей требующих разминирования территорий.

— Принятые ранее планы по обследованию и очистке территории выполняются с опережением. При этом значительные потенциально загрязненные площади, как показало их обследование, не нуждаются в разминировании. Из 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения, определенных для приоритетной очистки, более 100 тысяч гектаров уже готовы к осуществлению на них хозяйственной деятельности. Поэтому планы будем корректировать, — отметила Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что ключевой задачей для Украины в сфере гумразминирования на сегодняшний день является усиление возможностей разминировщиков. Разработка и принятие решения позволит ускорить процесс насыщения подразделений необходимой техникой и оборудованием.

Напомним, План мер по разминированию (гуманитарному разминированию) земель сельскохозяйственного назначения рассчитан на четыре года и предусматривает возврат в эксплуатацию 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Уже в этом году могут быть возвращены в эксплуатацию до 165 тысяч га земель, или около 35% из определенных Планом.

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