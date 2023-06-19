Украина опережает план разминирования сельскохозяйственных земель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина опережает план разминирования сельскохозяйственных земель

Казна и Политика
11
На заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности было принято решение о том, что над разработкой Стратегии противоминной деятельности будет работать межведомственная рабочая группа по гуманитарному разминированию.
Об этом GrowHow сообщила пресс-служба Минэкономики.
В группе представлены все государственные институты, касающиеся процесса гуманитарного разминирования. В ее рамках будет создана рабочая группа, которая будет нарабатывать Стратегию. Органам исполнительной власти предложено подать кандидатуры в состав группы.
Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, к работе над Стратегией хотят привлечь всех заинтересованных лиц, чтобы разработать максимально действенный и практический документ.
В ходе заседания Национальный орган по вопросам противоминной деятельности также поддержал предложение Минэкономики по разработке экспериментального постановления правительства, которое значительно упростит производство, сертификацию и закупку специальной техники для разминирования.
Орган также поддержал предложение Минагрополитики по корректировке площадей требующих разминирования территорий.
— Принятые ранее планы по обследованию и очистке территории выполняются с опережением. При этом значительные потенциально загрязненные площади, как показало их обследование, не нуждаются в разминировании. Из 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения, определенных для приоритетной очистки, более 100 тысяч гектаров уже готовы к осуществлению на них хозяйственной деятельности. Поэтому планы будем корректировать, — отметила Юлия Свириденко.
Она подчеркнула, что ключевой задачей для Украины в сфере гумразминирования на сегодняшний день является усиление возможностей разминировщиков. Разработка и принятие решения позволит ускорить процесс насыщения подразделений необходимой техникой и оборудованием.
Место для вашей рекламы
Напомним, План мер по разминированию (гуманитарному разминированию) земель сельскохозяйственного назначения рассчитан на четыре года и предусматривает возврат в эксплуатацию 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Уже в этом году могут быть возвращены в эксплуатацию до 165 тысяч га земель, или около 35% из определенных Планом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.