Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования — Finance.ua

Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования

Чехия направит Украине 45 млн крон (около 1,8 млн евро) для оказания помощи внутренним переселенцам и разминирования некоторых районов.

Об этом сообщает Czech Radio

В среду правительство Чехии одобрило две дотации для Украины. Первую, в размере 25 млн крон (около 1 млн евро), получит Днепропетровская область. Средства будут направлены на помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российского вторжения.

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Вторая дотация в размере 20 млн крон поможет разминировать украинские территории. Предусмотрено, что проект будет способствовать повышению безопасности жителей и позволит людям вернуться в свои родные дома.

Кроме того, 15 млн крон (около 625 тысяч евро) будет направлено Молдове на охрану границы. Эти средства помогут лучше защищать сухопутную границу страны, которую с начала российского вторжения пересекли более 800 тысяч украинских беженцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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