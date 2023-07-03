Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования — Finance.ua
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Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования

Технологии&Авто
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Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования
Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования
Чехия направит Украине 45 млн крон (около 1,8 млн евро) для оказания помощи внутренним переселенцам и разминирования некоторых районов.
Об этом сообщает Czech Radio.
В среду правительство Чехии одобрило две дотации для Украины. Первую, в размере 25 млн крон (около 1 млн евро), получит Днепропетровская область. Средства будут направлены на помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российского вторжения.
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Вторая дотация в размере 20 млн крон поможет разминировать украинские территории. Предусмотрено, что проект будет способствовать повышению безопасности жителей и позволит людям вернуться в свои родные дома.
Кроме того, 15 млн крон (около 625 тысяч евро) будет направлено Молдове на охрану границы. Эти средства помогут лучше защищать сухопутную границу страны, которую с начала российского вторжения пересекли более 800 тысяч украинских беженцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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