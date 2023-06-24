Лучшие регионы Чехии для жизни — Finance.ua

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Лучшие регионы Чехии для жизни

Лучшим регионом для жизни в Чехии в 2023 году признана Прага. Хуже всего людям живется в Карловарском крае.

Таковы результаты исследования Miesto pro život, ежегодно проводимого аналитическим агентством Datank, пишет vinegret.cz

При составлении рейтинга авторы опирались на статистику официальных ведомств и министерств, а также на результаты опроса 1600 местных жителей. Учитывались такие показатели как безработица, уровень зарплат, покупательская способность, безопасность, экология, доступность медицинской и социальной помощи, возможность получения образования, развитость инфраструктуры, условия для туризма и досуга. Всего оценивалось 75 критериев, разбитых на 8 базовых сфер жизни.

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«Победителем второй год подряд стала Прага, в которой самая высокая средняя заработная плата, самая низкая безработица, самое большое количество университетов, самое высокое количество врачей и стоматологов, самая низкая заболеваемость, а также самая высокая ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин», — отметили авторы исследования.

На втором месте расположился Краловеградецкий край. Среди его плюсов — высокий уровень переработки отходов, низкий уровень преступности, большое количество свободных мест в начальных школах, самый высокий во всей Чехии процент культурных мероприятий в пересчете на 100 тыс. жителей.

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Третье место заняла Высочина. Здесь исследователи указали на очень высокую ожидаемую продолжительность жизни, самую высокую по стране долю зеленых насаждений к общей застроенной площади, самое низкое в Чехии количество зарегистрированных автомобилей на душу населения, а также наименьший процент детей, вынужденно пропускающих детский сад из-за нехватки мест.

uamedia По материалам:

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