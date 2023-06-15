Чехия вводит безлимитные проездные в поездах на лето: сколько стоят билеты — Finance.ua
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Чехия вводит безлимитные проездные в поездах на лето: сколько стоят билеты

Личные финансы
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Чехия вводит безлимитные проездные в поездах на лето: сколько стоят билеты
Чехия вводит безлимитные проездные в поездах на лето: сколько стоят билеты
Вслед за Германией, Венгрией и другими странами Европы Чехия вводит безлимитный проездной на поезда на летний период. Продажи билетов начинаются 15 июня.
Об этом сообщает CD.cz.
Новые проездные билеты от Českej dráhy (Чешской железной дороги) преимущественно ориентированы на путешественников. Потому что, как сообщается, путешествовать по Чехии поездами очень удобно.
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Проездной позволяет пользоваться поездами на любое расстояние. Также с этим билетом можно садиться на поезд и выходить из него в любом пункте. Билет можно купить только на период с 1 июля по 31 августа, а продажи начинаются 15 июня.
Стоимость карты безлимитного проезда — 58 евро на 7 дней, 84 евро на 14 дней. Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует сниженная цена — 29 евро на 7 дней и 42 евро на 14 дней.

Как и где пользоваться проездным:

  • проездной дает право на путешествие поездами по всей Чехии в течение 7 или 14 дней;
  • без ограничения расстояния по стране;
  • без ограничения на количество поездок;
  • можно садиться и выходить из поездов в любое время;
  • билет именной, поэтому им может пользоваться только один человек;
  • проездной действует только в июле и августе 2023 года.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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