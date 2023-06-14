Франция и Германия раздают 60 тысяч бесплатных билетов на поезда — Finance.ua

Франция и Германия раздают 60 тысяч бесплатных билетов на поезда Сегодня 17:40 — Мир

Франция и Германия раздают 60 тысяч бесплатных билетов на поезда

Две страны отмечают историческое 60-летие дружбы. В честь этого дня раздадут 60 тысяч бесплатных билетов на поезда для молодежи.

Об этом сообщает DW.

Friendship Pass — это специальная инициатива Германии и Франции, паспорт франко-германской дружбы. В честь 60-летия подписания Елисейского договора страны подарят 60 тысяч месячных билетов на поезда, чтобы еще больше укрепить отношения между двумя государствами.

Кто получит бесплатные билеты

Молодежь во Франции и Германии в возрасте от 17 до 27 лет получит 60 тысяч бесплатных «билетов дружбы» для путешествия по соседней стране. Акция будет длиться до тех пор, пока специальные билеты не закончатся. Желающие могут получить их в порядке очереди.

Билет будет действовать месяц, с ним можно свободно путешествовать по железной дороге соседней страны. Но есть условие: один день в пути нужно использовать для пересечения границы, а еще один — для возвращения. Специальные билеты будут действительны в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Правда, билеты не будут полностью бесплатными. Проездной не будет включать оплату за бронирование места в скоростном поезде, а это обязательное условие для поездки по Франции.

Все детали о Friendship Pass можно узнать на сайте

Министры транспорта Германии и Франции Фолькер Виссинг и Клеман Бон заявили, что этот проект направлен не только на развитие дружеских отношений между двумя странами. Они надеются так повысить экологическую сознательность молодежи.

Телеканал 24 По материалам:

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