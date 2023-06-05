Какие выплаты будут получать украинцы в Чехии с июля — Finance.ua

Какие выплаты будут получать украинцы в Чехии с июля
С 1 июля в Чехии вступают в силу новые условия помощи украинским беженцам. В законе Lex Ukrajina V говорится об изменении сумм выплат и правил проживания.
На какую финансовую помощь могут рассчитывать украинские беженцы, сообщает proukrainu.blesk.cz.
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Одно из самых важных изменений — владельцы жилья будут получать средства за размещение беженцев, если проживают под одной крышей. В других случаях, включая проживание в гостиницах, украинцы будут самостоятельно оплачивать аренду мест проживания — на это деньги будет выделять государство.
Речь идет о фиксированных суммах на жилье, а не о реальной стоимости аренды:
- для 1 человека — 2400 крон (3985 грн);
- для 2 человек — 4 800 крон;
- для 3 человек — 7200 крон;
- для семьи из 4 человек — 9 600 крон;
- для 5 и более человек — 12 000 крон.
Эти суммы касаются оплаты проживания в отелях после 5 месяцев бесплатного размещения и компенсации владельцам, живущим под одной крышей с беженцами. Для аренды квартир, внесенных в реестр Минтруда, фиксированные суммы на 20% больше — (3000 — 15 000 крон).
В то же время выплаты на проживание и жилье будут рассматриваться как комплексная помощь, отдельно их предоставлять не будут.
С 1 июля сумма выплат на проживание будет рассчитываться с прожиточного минимума — 4860 крон (8071 грн) вместо 5000 крон, 3490 крон для детей до 18 лет. После 5 месяцев сумма — 3130 крон.
При расчете суммы помощи будут проверять банковские счета в Чехии и учитывать доходы в этой стране и из-за рубежа.
Выплаты будут рассчитывать по схеме: к фиксированной сумме на аренду жилья добавляют сумму финансовой помощи и вычитают доход. Для одного человека это будет выглядеть так: 3130 крон (минимум для существования) + 2400 (фиксированная сумма на аренду жилья) — 0 (доход) = 5530 крон (9184 грн).
Эту сумму еще сверят с возможными сбережениями беженца.
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