Владельцы паев могут терять часть арендной платы из-за ошибок в договоре: что проверить

Владельцы земельных паев рискуют терять часть доходов от аренды, если в договоре неправильно определены условия оплаты. В частности важно зафиксировать не только сумму арендной платы, но и сроки ее выплаты, порядок индексации и ответственность арендатора за просрочку.

Юристы объяснили , на какие положения договора следует обратить внимание.

Размер арендной платы и порядок ее выплаты

По словам юриста, размер, форма, сроки и порядок выплаты арендной платы относятся к существенным условиям договора аренды земли. Их определяют Закон Украины «Об аренде земли», типовые договоры аренды земельной доли (пая), утвержденные Госкомземом, а также Налоговый кодекс.

Размер оплаты можно установить несколькими способами.

Первый — в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка. К примеру, 8% от ее нормативной оценки. Такой вариант лучше защищает от инфляции.

— в процентах от нормативной денежной оценки земельного участка. К примеру, 8% от ее нормативной оценки. Такой вариант лучше защищает от инфляции. Второй способ — определить плату как процент от стоимости земельного пая. К примеру, не менее 4% его стоимости. Такой подход используют, в частности, когда в аренду передают пай, еще не выделенный в натуре в отдельный земельный участок.

— определить плату как процент от стоимости земельного пая. К примеру, не менее 4% его стоимости. Такой подход используют, в частности, когда в аренду передают пай, еще не выделенный в натуре в отдельный земельный участок. Третий вариант — зафиксировать конкретную денежную сумму. Однако он менее выгоден владельцу земли из-за инфляции. Поэтому юрист советует обязательно предусмотреть механизм индексации.

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Арендная плата может быть денежной, натуральной или отработной. Чаще стороны выбирают денежные расчеты. При натуральной форме арендодатель получает продукцию, например зерно или подсолнечное масло. Ее перечень следует определить в договоре, а стоимость должна соответствовать рыночным ценам на дату заключения сделки.

Отработочная форма предусматривает предоставление арендатором определенных услуг вместо денежной оплаты. Это может быть возделывание огорода или транспортные услуги.

Отдельно в договоре нужно зафиксировать конкретную дату выплаты, например, ежегодно до определенного числа. Также следует указать способ расчета: наличными деньгами через кассу, переводом на банковский счет или передачей продукции со склада.

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От установленной даты выплаты зависит и начисление штрафных санкций за просрочку. Кроме того, по Закону Украины «Об аренде земли» арендную плату рассчитывают с учетом индексов инфляции. Если стороны не планируют применять индексацию, это необходимо отдельно указать в договоре. Если же порядок индексации не определен, арендодатель может потребовать перерасчета с учетом официальных индексов.

Штрафы за неуплату и условия расторжения договора

Чтобы защитить себя от задержек с выплатами, владельцам паев следует предусмотреть в договоре пеню за каждый день просрочки. По рекомендации юристов ее можно установить на уровне двойной учетной ставки.

Также стороны могут согласовать дополнительные штрафы за длительную задолженность. К примеру, если арендатор не платит более трех месяцев, штраф может составлять 3% от суммы долга. Отдельные санкции можно предусмотреть за ухудшение качества земельных угодий или самопроизвольную передачу участка в субаренду.

Еще одно важное условие — возможность одностороннего расторжения договора в случае систематической неуплаты арендной платы.

Юристы также обратили внимание на налоговые обязательства. Арендатор выступает налоговым агентом, поэтому при выплате арендного дохода физлицу удерживает налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор.