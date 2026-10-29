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Аграрии намолотили зерновых на масличных 7% и 11,7% больше, чем в прошлом году

Аграрный рынок
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Аграрии намолотили зерновых на масличных 7% и 11,7% больше, чем в прошлом году
Аграрии намолотили зерновых на масличных 7% и 11,7% больше, чем в прошлом году
Аграрии по состоянию на 27 октября намолотили 41,70 млн. тонн зерновых и зернобобовых с 8,32 млн. га, что составляет 72% площадей, засеянных этими культурами.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.
В прошлом году на 31 октября было намолочено 40,20 млн. тонн зерновых с 8,77 млн. га, что составило 76% площадей, засеянных этими культурами, а неделей ранее — 37,56 млн. тонн с 8,40 млн. га.
С учетом среднего показателя, отмечает ведомстов, нынешний урожай зерновых сейчас больше примерно на 7,3% за счет лучшей урожайности — в среднем 50,2 ц/га против 45,8 ц/га.
Согласно данным Минагрополитики, за неделю валовой сбор кукурузы вырос с 5,4 млн. тонн до 7,9 млн. тонн: аграрии обмолотили 1,33 млн. га, или 29% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность составляет 59,5 ц/га против 61,5 ц/га в прошлом году.
Что касается масличных, то их на 27 октября собрано 16,91 млн тонн, что примерно на 11,7% больше, чем на такую ​​же дату в прошлом году. В том числе подсолнечника в этом году собрано 9,83 млн. тонн с площади 4,44 млн. га, что составляет 85% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность — 22,1 ц/га по сравнению с 18,8 ц/га в прошлом году.
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Соя обмолочена с 1,47 млн ​​га, или 91% прогнозируемых площадей. Намолочено 3,18 млн. тонн при урожайности 21,7 ц/га против 23,4 ц/га в прошлом году.
В то же время сбор сахарной свеклы в этом году пока отстает от прошлогоднего: накоплено 3,92 млн. тонн корнеплодов с площади 79,5 тыс. га, что составляет 47% прогнозируемой площади. Средняя урожайность — 493,6 ц/га по сравнению с 522,6 ц/га в прошлом году, когда на 31 октября было собрано уже 6,79 млн тонн из 130 тыс. га.
Как говорится в релизе, завершается сбор крупяных культур: гречка обмолочена на 95% прогнозируемых площадей, урожай 60,1 тыс. тонн; просо собрано с 94% площадей, валовой сбор — 89 тыс. тонн. В прошлом году проса, напротив, было собрано 61,5 тыс. тонн, а гречихи — 82,5 тыс. тонн.
Минагрополитики добавило, что завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса.
Урожай пшеницы составил 26,24 млн. тонн с площади 5,12 млн. га, средняя урожайность — 51,2 ц/га против 45,1 ц/га в прошлом году.
Ячменю собрано 6,60 млн. тонн с площади 1,48 млн. га, средняя урожайность — 44,5 ц/га по сравнению с 39,7 ц/га в прошлом году.
Урожай гороха достиг 0,83 млн. тонн с площади 0,30 млн. га, средняя урожайность — 27,6 ц/га против 24,4 ц/га в прошлом году
Рапса (озимого и ярового) собрано 3,90 млн. тонн с площади 1,33 млн. га, средняя урожайность — 29,3 ц/га по сравнению с 26,0 ц/га в прошлом году.
По валовому сбору зерновых культур среди областей-лидеров Минагрополитики назвало Одесскую: собрано 5,83 млн. тонн зерна с площади 1,26 млн. га, в частности, намолочено 3,83 млн. тонн пшеницы, 1,50 млн. тонн ячменя и 0,30 млн. тонн гороха.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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