Стартовала программа поддержки аграриев с заминированными землями — сроки и условия

2 ноября 2026 г. начался прием заявок на участие в программе поддержки аграриев Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, чьи земли пострадали от минной опасности и боевых действий.



Как получить помощь

Программа предусматривает помощь в восстановлении сельскохозяйственного производства, в частности, обеспечение семенами, удобрениями и поддержку в разминировании земель, пишет ukragroconsult

Подать заявку можно до 30 ноября через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Участники программы смогут получить ваучеры на приобретение семян и удобрений, агрохимического анализа почв, а также агрономические консультации. Для хозяйств, чьи земли еще нуждаются в проверке, предусмотрена поддержка в проведении нетехнического обследования, гуманитарного разминирования и информирования о рисках взрывоопасных предметов.

Кто может подать

Программа включает 25 территориальных общин в трех областях. Подать заявку могут агропроизводители, которые возделывают от 3 до 300 га сельскохозяйственных угодий в определенных общинах.

Обязательным условием является расположение земельных участков на расстоянии не менее 20 км от зоны активных боевых действий. К участию допускаются как фермеры, чьи земли уже обследованы или разминированы, так и хозяйства, участки которых нуждаются в соответствующих мерах.

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Отбор участников будет производиться с учетом потребностей хозяйств, соответствия установленным критериям и имеющегося финансирования.

Приоритет будет предоставляться аграриям, ранее не получавшим аналогичной помощи от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Фермеры с подтвержденным безопасным доступом к полям смогут получить ресурсы непосредственно для возобновления производства.

С октября 2024 г. ООО «Государственный земельный банк» провел на Prozorro. Продажи 1,2 тысяч земельных аукционов по передаче в субаренду сельхозучастков государственной собственности. Раньше мы писали , какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены.С октября 2024 г. ООО «Государственный земельный банк» провел на Prozorro. Продажи 1,2 тысяч земельных аукционов по передаче в субаренду сельхозучастков государственной собственности.

В среднем по итогам торгов финальная стоимость годовой субаренды государственных с/х земель выросла в 4,4 раза. Средняя годовая плата за гектар составляет более 16 тысяч.

Напомним, в Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности, право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Однако во время военного положения действуют существенные ограничения на безвозмездную приватизацию государственных и коммунальных земель.