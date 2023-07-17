Украина намерена в 2023 г. вернуть в эксплуатацию 35% заминированных сельхозугодий — Свириденко Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украина намерена в 2023 г. вернуть в эксплуатацию 35% заминированных сельхозугодий — Свириденко

Украина настроена уже в текущем году вернуть в эксплуатацию до 35% земель сельхозназначения из 470 тыс. га, определенных для первоочередного разминирования.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Очищение сельхозземель чрезвычайно важно для восстановления и дальнейшего развития экономики Украины. А также для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Ведь даже сегодня, несмотря на войну, Украина продолжает поставлять продовольствие странам, находящимся на грани голода», — сказала министр во время онлайн -встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн.

По информации Свириденко, правительство работает над усилением возможностей операторов разминирования. В частности, на платформе в поддержку Украины United24 открыт счет, средства с которого будут направлены именно на гуманитарное разминирование.

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Министр экономики во время онлайн-встречи с Синди Маккейн поблагодарила ее за помощь, которую оказывает программа ООН украинцам, и за реализацию программ, в частности, по поддержке украинского агросектора.

«Такие инициативы, как проект по разминированию земель мелких фермеров, который вы реализуете в Харьковской области, помогают Украине быстрее очистить территории, сельхозпроизводителям — снова выращивать урожаи на своих землях. Поэтому мы заинтересованы в расширении проекта на другие регионы и в том, чтобы таких инициатив от международных институций было больше», — сказала Юлия Свириденко.

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Синди Маккейн, со своей стороны, отметила, что Всемирная продовольственная программа ООН полностью поддерживает стремление Украины как можно быстрее очистить территории и продолжит оказывать помощь, в том числе и в сфере разминирования.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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