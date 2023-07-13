Украина планирует накормить 600 млн человек по всему миру за счет экспорта продовольствия — Finance.ua

Украина планирует накормить 600 млн человек по всему миру за счет экспорта продовольствия
После победы в войне Украина сможет за 10 лет нарастить производство агропродукции до 200 млн тонн и кормить 600 млн человек на планете ежегодно.
Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
«Наши цели: обеспечивать 600 млн человек на планете пищевыми продуктами, развивать политику импортозамещения и до 90% потреблять собственную агропродукцию, повысить конкуренцию в секторе переработки и, соответственно, перерабатывать 50% урожая», — сказал он.
По словам Высоцкого, Украина может нарастить производство до 200 млн тонн агропродукции за следующие 10 лет, но для этого она должна иметь в обработке все 32 млн га земли и одержать победу в войне.
«Многие страны уже сейчас столкнулись с острой нехваткой продовольственных продуктов, речь идет о 350 млн человек, при этом население планеты увеличивается, а климатические условия меняются не в лучшую сторону для агросектора, поэтому потенциал Украины на агропромышленной карте значителен, и он может расти», — сказал он.
Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сказал, что аграрное производство в Украине в 2023 году снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.
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