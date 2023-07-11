Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт 11.07.2023, 01:18 — Аграрный рынок

Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт

Цены на международных рынках продовольствия упали почти на 24% после того, как Украина возобновила экспорт зерна в прошлом году.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«С момента (восстановления. — Ред.) экспорта с территории Украины фактически цены в мире опустились на 24%. Это стало возможным за счет украинского зерна. Если вовремя не будет поступать украинская продовольственная группа товаров на международные рынки, следует ожидать подорожания продуктов питания» , — сказал Марчук.

Он отметил, что перебои с экспортом украинской агропродукции будут оказывать особое негативное влияние на страны Африки, Ближнего Востока и Азии, которые являются основными потребителями продовольствия из Украины.

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«Обеспокоенность ООН не безосновательна, потому что задержка с логистикой и невозможность вовремя доставить продукцию будут порождать новые вызовы, связанные с голодом в этих странах», — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в июне 2023 года среднее значение индекса мировых продовольственных цен составило 122,3 пункта, что на 23,4% меньше, чем в марте 2022 года, когда был зафиксирован самый высокий уровень цен в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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