Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт — Finance.ua
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Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт

Аграрный рынок
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Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт
Из-за украинского экспорта мировые цены на продукты упали почти на четверть — эксперт
Цены на международных рынках продовольствия упали почти на 24% после того, как Украина возобновила экспорт зерна в прошлом году.
Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
«С момента (восстановления. — Ред.) экспорта с территории Украины фактически цены в мире опустились на 24%. Это стало возможным за счет украинского зерна. Если вовремя не будет поступать украинская продовольственная группа товаров на международные рынки, следует ожидать подорожания продуктов питания» , — сказал Марчук.
Он отметил, что перебои с экспортом украинской агропродукции будут оказывать особое негативное влияние на страны Африки, Ближнего Востока и Азии, которые являются основными потребителями продовольствия из Украины.
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«Обеспокоенность ООН не безосновательна, потому что задержка с логистикой и невозможность вовремя доставить продукцию будут порождать новые вызовы, связанные с голодом в этих странах», — подчеркнул эксперт.
Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в июне 2023 года среднее значение индекса мировых продовольственных цен составило 122,3 пункта, что на 23,4% меньше, чем в марте 2022 года, когда был зафиксирован самый высокий уровень цен в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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