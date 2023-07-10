Что Минэкономики планирует сделать для поддержки украинских аграриев (инфографика) — Finance.ua
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Что Минэкономики планирует сделать для поддержки украинских аграриев (инфографика)

Аграрный рынок
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Что Минэкономики планирует сделать для поддержки украинских аграриев (инфографика)
Что Минэкономики планирует сделать для поддержки украинских аграриев (инфографика)
Несмотря на войну и вызовы, Украина остается мировым лидером на рынке зерновых и масличных культур. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го экспорт зерновых, масличных культур, растительных масел и шрота составил почти 68 млн тонн.
Это на 10% больше, чем годом ранее. Чего ждать дальше и какие меры поддержки для украинских аграриев, рассказала Forbes Ukraine министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Какие страны покупают украинскую пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло

География экспорта украинских зерновых и масличных культур очень широка. Мы интересны рынкам Азии, Европы и Африки. Последние покупают в основном пшеницу. В то же время лидером экспорта среди украинских культур в 2022—2023 годах стало подсолнечное масло. Его купила 131 страна мира.
При этом пшеницу мы экспортировали в 65 стран, кукурузу — в 58 стран. Сою, рапс, подсолнечник, другие масличные, соевый и подсолнечный шроты, гречку — каждую из этих культур продали в более чем 40 стран мира.
Что Минэкономики планирует сделать для поддержки украинских аграриев (инфографика)

Пшеница

В топ-5 государств, куда экспортируют украинскую пшеницу, входят Турция (21%), Румыния (15,8%), Испания (14%), Бангладеш (6,2%) и Польша (5,5%).
В Бангладеш, где проживает около 170 млн человек, за год Украина продала более 1 млн т пшеницы. Украина активно экспортировала зерно в страны Африки, где есть проблемы с доступом населения к продуктам. 234 000 т доставили в Кению, 180 000 т — в Эфиопию, 65 000 т — в Судан и 53 000 т — в Сомали.
Это значительная часть потребления пшеницы в этих странах. Следовательно, украинский экспорт является существенным вкладом в борьбу с голодом.

Планы по поддержке украинских аграриев

Хотя Украина в 2022—2023 маркетинговом году и экспортировала больше зерна, но заработала меньше, чем в предыдущий период — $20,7 млрд против $22,1 млрд в 2021/2022 году (на $1,4 млрд меньше).
Ответ прогнозируемо связан с полномасштабным российским вторжением. Украинские аграрии вынуждены снижать цены, чтобы иностранные партнеры соглашались заключать контракты, несмотря на возможные военные или логистические риски.
Наша приоритетная задача на следующий год — улучшать доступ украинских аграриев на внешние рынки. Для этого нужно решать проблемы с доставкой по морю и через западную границу. Это поможет быстро вернуться к сбалансированной торговле, как это было в 2020 и 2021 годах.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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