0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур (инфографика)

Аграрный рынок
18
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур (инфографика)
Аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур (инфографика)
По состоянию на начало ноября 2026 года украинские аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур.
Об этом рассказывает AgroReview
Итак, валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 44,6 млн. тонн с площади 8 706,3 тыс. га, что составляет 75,1% от запланированной площади. Средняя урожайность по стране достигла 51,2 центнера с гектара.

Результаты сбора основных культур

<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ
«По состоянию на 3 ноября аграрии собрали 44,6 млн. тонн зерновых и зернобобовых на 8 706,3 тыс. га, или 75,1% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность: 51,2 ц/га.

Лидеры по урожайности

Наибольшие площади под обмолотом зафиксированы в Одесской области — 1 262,5 тыс. га.
По показателям урожайности лидируют аграрии Черниговской (79,4 ц/га), Хмельницкой (72,3 ц/га), Сумской (69,7 ц/га), Черновицкой (65,6 ц/га), Винницкой (64,1 ц/га) и Харьковской (60,9 ц/га).
Раньше мы писали, что рынок аренды сельскохозяйственных земель в Украине существенно отличается в зависимости от региона. На сумму влияют регион, качество почвы и конкуренция между агрокомпаниями. В среднем после уплаты налогов арендодателям остаются 5,9 тыс. грн за гектар.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems