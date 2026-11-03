Аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур (инфографика)

Итак, валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 44,6 млн. тонн с площади 8 706,3 тыс. га, что составляет 75,1% от запланированной площади. Средняя урожайность по стране достигла 51,2 центнера с гектара.
Результаты сбора основных культур
«По состоянию на 3 ноября аграрии собрали 44,6 млн. тонн зерновых и зернобобовых на 8 706,3 тыс. га, или 75,1% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность: 51,2 ц/га.
Лидеры по урожайности
Наибольшие площади под обмолотом зафиксированы в Одесской области — 1 262,5 тыс. га.
Раньше мы писали, что рынок аренды сельскохозяйственных земель в Украине существенно отличается в зависимости от региона. На сумму влияют регион, качество почвы и конкуренция между агрокомпаниями. В среднем после уплаты налогов арендодателям остаются 5,9 тыс. грн за гектар.