Аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур (инфографика)

По состоянию на начало ноября 2026 года украинские аграрии намолотили более 62 миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Об этом рассказывает AgroReview

Итак, валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 44,6 млн. тонн с площади 8 706,3 тыс. га, что составляет 75,1% от запланированной площади. Средняя урожайность по стране достигла 51,2 центнера с гектара.

Результаты сбора основных культур

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«По состоянию на 3 ноября аграрии собрали 44,6 млн. тонн зерновых и зернобобовых на 8 706,3 тыс. га, или 75,1% прогнозируемых площадей. Средняя урожайность: 51,2 ц/га.

Лидеры по урожайности

Наибольшие площади под обмолотом зафиксированы в Одесской области — 1 262,5 тыс. га.

По показателям урожайности лидируют аграрии Черниговской (79,4 ц/га), Хмельницкой (72,3 ц/га), Сумской (69,7 ц/га), Черновицкой (65,6 ц/га), Винницкой (64,1 ц/га) и Харьковской (60,9 ц/га).