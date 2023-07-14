Цены на ячмень в направлении речных портов повысились на 5−7 долларов — Finance.ua

Цены на ячмень в направлении речных портов повысились на 5−7 долларов Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Цены на ячмень в направлении речных портов повысились на 5−7 долларов США за тонну по сравнению с прошлой неделей, пишет ukragroconsult.

Об этом в собственном телеграм-канале сообщают аналитики Spike Brokers.

Это произошло из-за ограниченного предложения со стороны продавцов и потребности покупателей в покрытии своих закупок. В то же время цены в порту Констанца остались стабильными, поскольку румынские фермеры предлагали больше ячменя. Цена на ячмень колебалась в диапазоне 184−188 долларов США за тонну CIF Константа.

Последние индикации покупателей:• DAP Украина (Дунай) ~145−148 $• DAP Украина (граница) ~155−160 $• FOB Украина (Дунай) ~160−165 $• CIF Румыния (порт) ~184−186 $• CIF Италия (порт) ~200−202 $.

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