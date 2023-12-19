Разминирование: сколько гектаров сельхозземель вернули в эксплуатацию с начала года — Finance.ua

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Разминирование: сколько гектаров сельхозземель вернули в эксплуатацию с начала года

Аграрный рынок
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Разминирование: сколько гектаров сельхозземель вернули в эксплуатацию с начала года
Разминирование: сколько гектаров сельхозземель вернули в эксплуатацию с начала года
С начала года пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали и вернули украинским аграриям использование более 200 000 га земель сельхозназначения.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Наши пиротехники — подразделения ГСЧС, ГССТ, неправительственные операторы противоминной деятельности демонстрируют очень хорошие результаты. Даже сейчас, зимой, когда погода, мягко говоря, не способствует работе в полях, еженедельно обследуется от 3 до 5 тысяч гектаров сельхозземель.
На сегодняшний день из 470 тысяч гектаров земель, которые мы запланировали обследовать, в случае необходимости очистить и разминировать в первую очередь, уже возвращено аграриям в хозяйственную эксплуатацию более 200 тысяч гектаров", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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По ее словам, правительство и международные партнеры, в свою очередь, усиленно работают над усилением возможностей операторов и стратегическим планированием работы всех соприкасающихся сторон в сфере противоминной деятельности на ближайшие 10 лет.
Свириденко добавила, что конечная цель — вернуть в безопасное использование до 80% территорий страны, которые сейчас считаются потенциально загрязненными.
По данным ОВА, по состоянию на 15 декабря с начала года было обследовано 268,6 тыс. га земель сельхозназначения из около 470 тыс. га, запланированных к первоочередному обследованию и разминированию.
Из них около 205 тыс. га вернули в эксплуатацию. За прошедшую неделю обследовали более 5 тыс. га. Больше всего — 3,8 тыс. га — в Херсонской области.
По материалам:
Finance.ua
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