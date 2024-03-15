Rheinmetall в прошлом году рекордно нарастил выручку — Finance.ua

Rheinmetall в прошлом году рекордно нарастил выручку Сегодня 07:01 — Фондовый рынок

Rheinmetall в прошлом году рекордно нарастил выручку

Крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG в 2023 году увеличил выручку на 12%, скорректированную EBIT — на 19%, при этом оба показателя обновили рекорды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что выручка в прошлом году составила 7,176 млрд евро, EBIT без учета разовых факторов (операционная прибыль) — 918 млн евро.

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Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% до 38,3 млрд евро. Чистая прибыль выросла до 535 млн евро с 474 млн евро годом ранее.

В этом году Rheinmetall ожидает роста выручки примерно до 10 млрд евро.

Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до 5,7 евро с 4,3 евро на акцию.

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Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует 300 млн евро в новый завод по производству боеприпасов.

Также Rheinmetall изготовит снаряды для Украины на 142 млн евро. Заказчиком боеприпасов является страна-партнер НАТО, задекларировавшая намерение поддерживать Украину.

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