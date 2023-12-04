В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине — Finance.ua

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В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине

Фондовый рынок
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В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине
В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. А первое оружие выпустит через полгода после запуска.
Об этом пишет Reuters.
По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, завод в Украине хотят запустить в 2024 году. В частности, компания ожидает, что они до начала 2024 года заключат с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
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«После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx — в течение 12−13 месяцев», — сказал Паппергер.
Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. А вот насчет боевой машины пехоты — придется немного подождать. До лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther речь пока не идет.
Напомним, в октябре этого года АО «Украинская оборонная промышленность» и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие — ООО «Рейнметалл — Украинская оборонная промышленность». Оно должно помочь с местным производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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