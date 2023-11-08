Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин Украине — Finance.ua
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Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин Украине

Фондовый рынок
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Германия заказала для украинской армии около 100 000 мин, которые начнут поставлять в ближайшее время.
Ведущая немецкая оборонная компания Rheinmetall выиграла контракт на поставку 120-мм мин в Украину на следующие два года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Немецкое правительство разместило заказ на поставку в Украину около 100 000 мин для минометов калибром 120-мм. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму миллионов евро и является частью недавнего пакета военной помощи Украине более 400 млн долларов.
Первые партии должны отправить Киеву уже в ближайшее время, а сам контракт рассчитан на 2 года. Rheinmetall недавно поглотил испанскую компанию Expal, специализирующуюся на производстве 60-мм, 81-мм и 120-мм минометных снарядов. Кроме этого, к ним добавляются система управления огнем и минометы Ragnarok калибром 120-мм и инновационная 60-мм система RSG60.
«Благодаря увеличенной дальности стрельбы, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить успех даже во время сделок на сложной местности и в городских условиях,» — резюмировали в немецкой компании.
Напомним, 29 октября СМИ писали, что мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине, в том числе и Rheinmetall.
По материалам:
Фокус
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