Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине — Finance.ua

Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине

Концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставлять в том числе и Украину.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Bild.

Паппергер отверг обвинения в медленных поставках.

«Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок», — прокомментировал Паппергер.

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Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.

«В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказы или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро — для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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