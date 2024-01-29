Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине — Finance.ua
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Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине

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Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине
Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине
Концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставлять в том числе и Украину.
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Bild.
Паппергер отверг обвинения в медленных поставках.
«Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок», — прокомментировал Паппергер.
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Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.
«В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказы или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро — для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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