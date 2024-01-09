Не только Rheinmetall: сервисный центр в Украине строит еще одна немецкая оборонная компания — Finance.ua

Не только Rheinmetall: сервисный центр в Украине строит еще одна немецкая оборонная компания Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Не только Rheinmetall: сервисный центр в Украине строит еще одна немецкая оборонная компания

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит центр по ремонту бронетехники в Украине.

Об этом сообщил в соцсети Х депутат Бундестага Маркус Фабер.

«На западе Украины FFG — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft — строит ремонтный центр для бронетехники, нуждающейся в ремонте, например (танки. — Ред.) Leopard 1, которые она поставляла», — написал политик от Свободной демократической партии.

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По его словам, для Украины это означает огромное повышение эффективности, поскольку в будущем больше не потребуются дорогие и трудоемкие перевозки поврежденной техники за границу, а военные смогут обучать своих механиков непосредственно на месте.

Фабер посетил месторасположение будущего центра и утверждает, что «деньги немецких налогоплательщиков используются разумно». Депутат-либерал поблагодарил FFG Ukraine за понимание и значимую работу.

Следует отметить, что Фабер последовательно выступает за увеличение военной помощи Украине. Накануне он написал в соцсети Х, что Германия должна передать ВСУ ракеты Taurus, которые смогут уменьшить атакующие возможности агрессора. Он напомнил, что с середины прошлого года британские StormShadow помогают тем, кто подвергся нападению во время захватнической войны путина.

«Возвращение войск оккупантов домой является основой мира. Мотивировать оккупантов вернуться домой украинцы могут только военным давлением. Taurus помог создать это давление. Давайте поговорим с путиным на понятном ему языке», — написал депутат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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