Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие по производству систем ПВО — Finance.ua
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Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие по производству систем ПВО

Казна и Политика
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны.
Об этом заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер во время общего собрания компании, передает проект German Aid to Ukraine в X.
В настоящее время точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена. Согласно сообщению, предположительно пройдет минимум 1−2 года, прежде чем начнется производство.
Как отмечает Милитарный, предприятие будет выполнять функции ремонтной базы для зенитных систем, которые Германия передала Украине, в частности IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.
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Напомним, в текущем году немецкая компания Rheinmetall ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов в год, а в среднесрочной перспективе вырастет до 1,1 миллиона снарядов в год.
Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.
По материалам:
Економічна Правда
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