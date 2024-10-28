В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall — Finance.ua

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В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall

Фондовый рынок
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В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall
В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall
Немецкий концерн Rheinmetall возведет в Украине четыре завода по производству вооружения. Известно, что один из них уже работает, второй — на подходе.
Об этом рассказал директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью «ТСН».
«У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки.
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Он добавил, что Rheinmetall намерен построить на территории Украины пороховой завод и предприятие по изготовлению боеприпасов.
«Третий момент — это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать», — подчеркнул директор немецкого оборонного концерна.
Кроме того, Паппергер раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов. По его словам, дела продвигаются.
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«Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять», — подытожил Паппергер.
В июне 2024 г. АО «Укроборонпром» и немецкий концерн, производитель танков и бронетехники Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику немецких образцов.
Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.
По материалам:
Діло
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