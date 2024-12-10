Rheinmetall совместно с США разработают программное обеспечение для украинских дронов — Finance.ua

Rheinmetall совместно с США разработают программное обеспечение для украинских дронов
Крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сотрудничает с американским специалистом по программному обеспечению компанией Auterion для разработки общих стандартов управления автономными беспилотниками.
Об этом сообщает Financial Times.
«В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой», — сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.
Операционная система Auterion позволит «заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать разных производителей в общую архитектуру», — сказал Майер.
По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует «более 200 различных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».
«Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем», — добавил он.
Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.
Если «у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать сообща», — сказал Майер.
Поделиться новостью