Rheinmetall совместно с США разработают программное обеспечение для украинских дронов — Finance.ua

Rheinmetall совместно с США разработают программное обеспечение для украинских дронов Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Rheinmetall совместно с США разработают программное обеспечение для украинских дронов

Крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сотрудничает с американским специалистом по программному обеспечению компанией Auterion для разработки общих стандартов управления автономными беспилотниками.

Об этом сообщает Financial Times

«В общем переходе от пилотируемых к беспилотным системам очень важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать между собой», — сказал Лоренц Майер, генеральный директор компании Auterion, чье программное обеспечение уже используется беспилотниками в Украине.

Читайте также Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года

Операционная система Auterion позволит «заказчику объединить все дроны на общей основе и интегрировать разных производителей в общую архитектуру», — сказал Майер.

По словам Тимо Хааса, директора по цифровым технологиям Rheinmetall, в Украине функционирует «более 200 различных воздушных беспилотных систем», «военная подготовка очень дорогая и трудоемкая, а совместимость систем не гарантируется».

«Разработка однородной операционной системы обеспечит эффективное и масштабируемое развертывание беспилотных систем», — добавил он.

Читайте также В Украине построят четыре завода концерна Rheinmetall

Auterion вместе с другими компаниями уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. Компания надеется, что ее партнерство с Rheinmetall поможет ввести подобный подход среди союзников по НАТО.

Если «у каждой страны НАТО будет свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не сможет воевать сообща», — сказал Майер.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.