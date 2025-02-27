Акции Rheinmetall с начала полномасштабной войны выросли в 10 раз — Finance.ua

Акции Rheinmetall с начала полномасштабной войны выросли в 10 раз Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Акции Rheinmetall с начала полномасштабной войны выросли в 10 раз

С начала войны россии против Украины курс акций крупнейшего оборонного концерна в ФРГ Rheinmetall увеличился в десять раз. Если 23 февраля 2022 года одна акция компании стоила 96,8 евро, то в полдень 26 февраля этого года — уже торговалась на бирже Xetra уже по 968 евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что о стремительном росте бизнеса свидетельствуют полные книги заказов. Так, backlog (охватывает не только существующие заказы, но и ожидаемые поставки по долгосрочным контрактам и потенциальные соглашения) составлял на конец 2021 года 24,5 млрд евро. Осенью 2024 года показатель уже достиг почти 52 млрд евро, и тенденция к росту сохраняется.

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Rheinmetall производит танки, военные грузовики, артиллерию, зенитные пушки и боеприпасы — вооружение, крайне необходимое на войне. Компания поставляет оружие Украине, а также извлекает выгоду от спроса со стороны стран НАТО, которые испытывают угрозу со стороны россии, и, как следствие, инвестируют больше средств в оборону.

В ассортимент Rheinmetall также входят боевая экипировка для пехоты с цифровыми компонентами.

Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, а крупнейшее производство расположено в городе Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония.

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В середине марта Rheinmetall представит финансовый отчет за 2024 год. Акции других оборонных компаний, таких как Hensoldt и Renk, также пользуются высоким спросом.

Добавим, завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, строительство которого анонсировали в феврале 2024 года, заработает в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор немецкой оружейной компании Армин Паппергер.

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