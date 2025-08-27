Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода — Finance.ua

Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода Сегодня 06:49 — Мир

Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода по производству пороха и артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов в Facebook.

По словам Борисова, переговоры с Rheinmetall начались в марте 2025 года, когда он встретился с генеральным директором концерна Армином Паппергером в Народном собрании. Тогда они обсудили возможность совместного производства оборонной продукции.

«Rheinmetall — это ведущий производитель оборонной техники и боеприпасов не только в Европе, но и в мире. А у Болгарии есть многолетний опыт и традиции в производстве военной техники. Европа и НАТО имеют огромную потребность в увеличении производственных мощностей в оборонной промышленности», — отметил Борисов.

После того как команды обеих сторон тщательно рассмотрели возможности, они объявили, что вместе с Rheinmetall готовятся два совместных завода в Болгарии:

Завод по производству пороха и зарядов. Завод по производству 155-мм снарядов (дальнобойных выстрелов) — по стандарту НАТО.

