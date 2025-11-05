Люди через 10 лет будут работать 2 дня в неделю: почему так
Миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что технологический прогресс, особенно в сфере искусственного интеллекта, вероятно, приведет к сокращению рабочей недели до двух дней в течение следующего десятилетия, поскольку искусственный интеллект заменит людей в «большинстве вещей».
До 2034 года искусственный интеллект будет выполнять большинство задач, для которых сейчас требуется человеческий труд.
Такой прогноз сделал соучредитель Microsoft Билл Гейтс, пишет Daily Express.
Гейтс обнародовал свой прогноз в марте во время выступления на «The Tonight Show with Jimmy Fallon».
Он объяснил, что хотя современному искусственному интеллекту не хватает специализированных знаний, а эксперты-люди, такие как врачи и педагоги, все еще необходимы, следующее десятилетие может принести разительные изменения.
«Это весьма глубокое решение, потому что оно решает все эти конкретные проблемы, например, у нас недостаточно врачей или специалистов по психическому здоровью, но в то же время оно несет с собой столько изменений», — сказал миллиардер Феллону.
«Какими будут рабочие места? Стоит ли нам работать 2 или 3 дня в неделю? Мне нравится, как это будет способствовать инновациям, но я думаю, что пока не известно, сможем ли мы это сформировать».
сказал он.
