ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома

Польша была и остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые едут на заработки. Страна предлагает стабильную занятость и конкурентные зарплаты даже для тех, у кого нет специального образования или опыта. Издание Think Europe собрало подборку 10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше.

Польша предлагает широкий выбор работы для неквалифицированных работников. Мощная экономика и высокий спрос на рабочую силу позволяют получать достойную зарплату в разных областях — от логистики до пищевого производства.

10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше

1. Работник склада

Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.

Может заниматься сортировкой, упаковкой и управлением запасами в логистических центрах. Часто работодатели предлагают бонусы и оплату сверхурочных.

2. Строительный рабочий

Средняя зарплата: 5000−7000 злотых/мес.

Эта профессия пользуется постоянным спросом из-за развития строительной отрасли. Обязанности: подготовка площадки, транспортировка материалов, ручные работы.

3. Рабочий завода

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.

В обязанности входит работа с оборудованием, сборка продукции, контроль качества. В качестве преимущества этой работы эксперты называют стабильность занятости.

4. Водитель доставки

Средняя зарплата: 5000−8000 злотых/мес.

Рост e-commerce увеличивает спрос на курьеров. Могут предоставляться бонусы и компенсация горючего.

5. Охранник

Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.

Часто работают в коммерческих постройках и жилых комплексах. Может потребоваться базовый сертификат.

6. Уборщик

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.

Работа в офисах, гостиницах, больницах. Иногда предлагают гибкий график.

7. Рабочий в сельском хозяйстве

Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.

Задача: сбор урожая, упаковка, вспомогательные работы на фермах.

8. Помощник в розничном магазине

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.

В обязанности чаще всего входят наполнение полок, помощь покупателям, кассовые операции. Часто работодатели предлагают своим работникам бонусы и скидки.

9. Помощник на кухне

Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.

Среди обязанностей — помощь поварам, подготовка продуктов, уборка. Опыт не обязателен, но влияет на зарплату.

10. Упаковщик

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.

Занимается сортировкой, маркировкой и упаковкой товаров на складах и производствах.

Почему Польша остается привлекательной для неквалифицированных работников

Высокий спрос на кадры: нехватка рабочей силы создает постоянный выбор вакансий.

Конкурентная оплата: возможность заработка с бонусами и сверхурочной.

Легальное оформление: доступны визовые программы и разрешения на работу.

Перспективы роста: многие работодатели предлагают обучение и повышение квалификации.

