ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома
Польша была и остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые едут на заработки. Страна предлагает стабильную занятость и конкурентные зарплаты даже для тех, у кого нет специального образования или опыта. Издание Think Europe собрало подборку 10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше.
Польша предлагает широкий выбор работы для неквалифицированных работников. Мощная экономика и высокий спрос на рабочую силу позволяют получать достойную зарплату в разных областях — от логистики до пищевого производства.
10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше
1. Работник склада
Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.
Может заниматься сортировкой, упаковкой и управлением запасами в логистических центрах. Часто работодатели предлагают бонусы и оплату сверхурочных.
2. Строительный рабочий
Средняя зарплата: 5000−7000 злотых/мес.
Эта профессия пользуется постоянным спросом из-за развития строительной отрасли. Обязанности: подготовка площадки, транспортировка материалов, ручные работы.
3. Рабочий завода
Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
В обязанности входит работа с оборудованием, сборка продукции, контроль качества. В качестве преимущества этой работы эксперты называют стабильность занятости.
4. Водитель доставки
Средняя зарплата: 5000−8000 злотых/мес.
Рост e-commerce увеличивает спрос на курьеров. Могут предоставляться бонусы и компенсация горючего.
5. Охранник
Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.
Часто работают в коммерческих постройках и жилых комплексах. Может потребоваться базовый сертификат.
6. Уборщик
Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
Работа в офисах, гостиницах, больницах. Иногда предлагают гибкий график.
7. Рабочий в сельском хозяйстве
Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.
Задача: сбор урожая, упаковка, вспомогательные работы на фермах.
8. Помощник в розничном магазине
Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
В обязанности чаще всего входят наполнение полок, помощь покупателям, кассовые операции. Часто работодатели предлагают своим работникам бонусы и скидки.
9. Помощник на кухне
Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.
Среди обязанностей — помощь поварам, подготовка продуктов, уборка. Опыт не обязателен, но влияет на зарплату.
10. Упаковщик
Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
Занимается сортировкой, маркировкой и упаковкой товаров на складах и производствах.
Почему Польша остается привлекательной для неквалифицированных работников
- Высокий спрос на кадры: нехватка рабочей силы создает постоянный выбор вакансий.
- Конкурентная оплата: возможность заработка с бонусами и сверхурочной.
- Легальное оформление: доступны визовые программы и разрешения на работу.
- Перспективы роста: многие работодатели предлагают обучение и повышение квалификации.
