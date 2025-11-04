0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома

Личные финансы
60
ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома
ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома
Польша была и остается одним из самых популярных направлений для украинцев, которые едут на заработки. Страна предлагает стабильную занятость и конкурентные зарплаты даже для тех, у кого нет специального образования или опыта. Издание Think Europe собрало подборку 10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше.
Польша предлагает широкий выбор работы для неквалифицированных работников. Мощная экономика и высокий спрос на рабочую силу позволяют получать достойную зарплату в разных областях — от логистики до пищевого производства.

10 самых высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше

1. Работник склада

Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.
Может заниматься сортировкой, упаковкой и управлением запасами в логистических центрах. Часто работодатели предлагают бонусы и оплату сверхурочных.

2. Строительный рабочий

Средняя зарплата: 5000−7000 злотых/мес.
Эта профессия пользуется постоянным спросом из-за развития строительной отрасли. Обязанности: подготовка площадки, транспортировка материалов, ручные работы.

3. Рабочий завода

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
В обязанности входит работа с оборудованием, сборка продукции, контроль качества. В качестве преимущества этой работы эксперты называют стабильность занятости.

4. Водитель доставки

Средняя зарплата: 5000−8000 злотых/мес.
Рост e-commerce увеличивает спрос на курьеров. Могут предоставляться бонусы и компенсация горючего.
Читайте также

5. Охранник

Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.
Часто работают в коммерческих постройках и жилых комплексах. Может потребоваться базовый сертификат.

6. Уборщик

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
Работа в офисах, гостиницах, больницах. Иногда предлагают гибкий график.

7. Рабочий в сельском хозяйстве

Средняя зарплата: 4500−6000 злотых/мес.
Задача: сбор урожая, упаковка, вспомогательные работы на фермах.

8. Помощник в розничном магазине

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
В обязанности чаще всего входят наполнение полок, помощь покупателям, кассовые операции. Часто работодатели предлагают своим работникам бонусы и скидки.
Читайте также

9. Помощник на кухне

Средняя зарплата: 4500−6500 злотых/мес.
Среди обязанностей — помощь поварам, подготовка продуктов, уборка. Опыт не обязателен, но влияет на зарплату.

10. Упаковщик

Средняя зарплата: 4000−5500 злотых/мес.
Занимается сортировкой, маркировкой и упаковкой товаров на складах и производствах.

Почему Польша остается привлекательной для неквалифицированных работников

  • Высокий спрос на кадры: нехватка рабочей силы создает постоянный выбор вакансий.
  • Конкурентная оплата: возможность заработка с бонусами и сверхурочной.
  • Легальное оформление: доступны визовые программы и разрешения на работу.
  • Перспективы роста: многие работодатели предлагают обучение и повышение квалификации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems