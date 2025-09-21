Какой будет минимальная зарплата в Польше в 2026 году
С 1 января 2026 года работники в Польше получат минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).
Об этом свидетельствует постановление Совета министров, подписанное премьер-министром Дональдом Туском, опубликованное в Вестнике Законов (Dzienniku Ustaw).
По прогнозам правительства, в 2026 году рост минимальной зарплаты поможет сократить разрыв между низкими и средними доходами.
Это также будет способствовать развитию рынка труда, повышению мотивации и легализации занятости. Увеличение минималки повлияет примерно на 3 миллиона работников по всей стране.
Минимальная зарплата в Украине
Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен.
В то же время предприятиям придется повысить уровень зарплат для бронирования работников из-за запланированного роста минимальной зарплаты в проекте госбюджета-2026.
После принятия бюджета с повышением «минималки» с 1 января 2026 года предприятиям потребуется средняя зарплата от 21 617,5 грн, а работники — претенденты на бронирование будут получать не меньше этой суммы.
