Польша повышает цены на техосмотр автомобилей

С 19 сентября 2025 года в Польше растут тарифы на проведение технического осмотра транспортных средств — их не меняли более 20 лет.

стоимость техосмотра возрастет для всех типов транспортных средств. При этом, как сообщает Yavp.pl

В министерстве инфраструктуры страны говорят, что изменение тарифов должно покрыть реальные затраты на работу станций техобслуживания, которые до сих пор были одними из самых низких в Европе. В новые ставки заложили расходы на зарплату диагностов, содержание помещений, коммунальные услуги, эксплуатацию и ремонт оборудования.

Сколько стоит техосмотр в Польше

Новые тарифы, которые вступают в силу 19 сентября 2025 года:

легковые автомобили: 149 злотых (было 98 зл.);

мотоциклы и сельскохозяйственные тракторы: 94 зл. (было 62 зл.);

мопеды: 76 зл. (было 50 зл.);

грузовые прицепы и спецприцепы до 3,5 т — 119 зл. (было 78 зл.);

грузовые автомобили и спецтехника до 3,5−16 т: 234 зл. (было 153 зл.);

грузовые автомобили и спецтехника более 16 т: 269 зл. (было 176 зл.);

автомобили с газовым оборудованием: к общей стоимости прилагается плата за специализированный осмотр в размере 96 злотых. (было 65 зл.). Таким образом, техосмотр легкового автомобиля на газе будет стоить 245 зл. (было 163 зл).

Эти изменения повлияют на каждого водителя, который пройдет обязательный технический осмотр транспорта после 19 сентября.

Напоминаем, что украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны обменять свои водительские удостоверения на польские — такая норма действует еще с июля 2024 года.

Автострада А2 тоже подорожает

3 11 сентября 2025 года также растет стоимость проезда по платным участкам автострады А2, которая является самой дорогой в Польше и в целом одной из самых дорогих во всей Европе.

Это уже второе повышение цен, внедряемое на автостраде А2 в 2025 году.

Повышение касается участков:

Новый Томышль — Познань;

Познань — Вжесня;

Ужесня — Конин.

Новые тарифы еще не обнародованы, но ожидается, что плата за каждый отрезок вырастет примерно на 1−2 злотых.

