В Германии сократилось количество запросов на получение убежища

Количество первичных заявок на получение убежища в Германии в 2025 году составило около 113 тысяч, что вдвое меньше, чем в 2024 году.

Об этом свидетельствует отчет Министерства внутренних дел ФРГ, сообщает dpa.

Сравнение с предыдущими годами

По данным немецкого МВД, 113 236 первичных запросов на убежище, поданных в 2025 году, составляет менее половины от 229 751 заявки, зарегистрированной годом ранее.

Отмечается, что эта цифра почти втрое меньше 329 120 первоначальных запросов на убежище, поданных в 2023 году.

Газета Bild am Sonntag отметила, что общее количество первых и повторных заявок в 2025 году составило 168 543, что примерно на 33% меньше, чем общее количество обращений в 2023 году — 351 915 заявлений.

Повторные заявления на убежище можно подавать, если обстоятельства изменились после того, как первоначальное заявление было отозвано или отклонено.

Почему количество искателей убежища уменьшается

Эксперты называют несколько причин постоянного уменьшения количества искателей убежища, в частности, пограничные проверки, введенные с октября 2023 года.

Падение сирийского правителя Башара Асада в конце 2024 года также дало уменьшение количества сирийцев, ищущих убежища в Германии.

«Четкий сигнал из Германии о том, что миграционная политика в Европе изменилась, достиг остальной части мира», — заявил министр внутренних дел Александер Добриндт, имея в виду отказ Германии принимать членов семей, отмену заявок на гражданство по ускоренной процедуре и увеличение депортаций мигрантов.

Он сказал, что правительство занимает четкий и последовательный подход к миграции.

«Те, кто не имеет права на защиту, не должны приезжать; те, кто становится правонарушителем, должны уехать», — сказал Добриндт.

По данным министерства, депортации выросли примерно на 20% в прошлом году.

Германия ужесточает правила пособия для безработных

Ранее Finance.ua писал , что Германия готовится к масштабным изменениям в системе социальной поддержки.

С 1 июля 2026 г. в стране заработает новая модель пособия для трудоспособных безработных — Grundsicherung («базовая поддержка»), которая придет на смену действующей программе Bürgergeld. Правительство уже заявило, что новые правила предусматривают более жесткие требования к получателям пособия.

Укрінформ

