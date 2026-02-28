0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономика США выросла в четвертом квартале на 1,4%, что вдвое ниже ожиданий

Мир
16
Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и небоскребы в Нью-Йорке
Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и небоскребы в Нью-Йорке, Фото: freepik
Экономика США выросла на 1,4% по аналитическому годовому измерению в четвертом квартале 2025 года, сообщило Министерство торговли. Показатель оказался значительно ниже ожиданий экономистов, прогнозировавших 2,5%. На динамику повлияли рекордно продолжительный шатдаун правительства осенью и более слабое потребление.
Об этом свидетельствует опрос WSJ.

Подробности

ВВП крупнейшей экономики мира в четвёртом квартале вырос на 1,4% с учетом сезонной коррекции и инфляции. Это резкое замедление по сравнению с 4,4% в третьем квартале.
Читайте также
В традиционном годовом измерении (сравнение четвертого квартала к четвертому кварталу) ВВП вырос на 2,2%. Это меньше 2,4% в 2024-м и самый медленный темп с 2022 года.
Федеральные расходы в последние три месяца года сократились на 16,6% в пересчете на годовые темпы, что уменьшило общий показатель ВВП почти на 1,2 п.п.
Шатдаун, продолжавшийся с 1 октября по 12 ноября, отразился на экономике из-за задержек зарплат госслужащим и потери контрактов для подрядчиков.
В Министерстве торговли отметили, что полный эффект приостановки работы правительства количественно оценить сложно, однако лишь сокращение объема государственных услуг уменьшило квартальный рост примерно на 1 п.п.
Читайте также
Показатель конечных продаж частным внутренним покупателям, исключающим волатильные компоненты торговли, запасов и госрасходов, вырос на 2,4% в годовом исчислении. Это самый слабый результат первого квартала 2025 года.

Контекст

Несмотря на более слабый финал года, экономика возобновилась после незначительного сокращения в первом квартале 2025 года и демонстрировала устойчивый рост во втором и третьем кварталах.
Импорт вырос в начале года из-за ожиданий новых тарифов администрации Трампа, что временно давило на ВВП, ведь импорт вычитается из расчета экономического роста. В то же время, потребительские расходы и инвестиции в искусственный интеллект поддержали экономическую активность в течение года.
Читайте также
Рынок труда остается зоной риска. Несмотря на низкую безработицу создание новых рабочих мест в 2025 году почти остановилось на фоне неопределенности вокруг тарифной и миграционной политики, а также пересмотра кадровых стратегий после постпандемийного найма.
Потенциальное влияние технологий искусственного интеллекта на производительность также сдерживало решение о расширении штатов. В январе появились признаки оживления найма, однако большинство новых рабочих мест пришлось на сектор здравоохранения.
Потребительские настроения ухудшаются. Индекс доверия потребителей в январе упал до самого низкого уровня более чем за 10 лет, по данным Conference Board. Большая часть респондентов заявила, что работу «трудно найти».
Ритейлеры сообщают об осторожных расходах, особенно среди домохозяйств с низкими доходами, в то время как обеспеченные американцы продолжают тратить благодаря росту стоимости активов.
По материалам:
Forbes.ua
США
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems