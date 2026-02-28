Экономика США выросла в четвертом квартале на 1,4%, что вдвое ниже ожиданий Сегодня 22:22 — Мир

Экономика США выросла на 1,4% по аналитическому годовому измерению в четвертом квартале 2025 года, сообщило Министерство торговли. Показатель оказался значительно ниже ожиданий экономистов, прогнозировавших 2,5%. На динамику повлияли рекордно продолжительный шатдаун правительства осенью и более слабое потребление.

Об этом свидетельствует опрос WSJ.

ВВП крупнейшей экономики мира в четвёртом квартале вырос на 1,4% с учетом сезонной коррекции и инфляции. Это резкое замедление по сравнению с 4,4% в третьем квартале.

В традиционном годовом измерении (сравнение четвертого квартала к четвертому кварталу) ВВП вырос на 2,2%. Это меньше 2,4% в 2024-м и самый медленный темп с 2022 года.

Федеральные расходы в последние три месяца года сократились на 16,6% в пересчете на годовые темпы, что уменьшило общий показатель ВВП почти на 1,2 п.п.

Шатдаун, продолжавшийся с 1 октября по 12 ноября, отразился на экономике из-за задержек зарплат госслужащим и потери контрактов для подрядчиков.

В Министерстве торговли отметили, что полный эффект приостановки работы правительства количественно оценить сложно, однако лишь сокращение объема государственных услуг уменьшило квартальный рост примерно на 1 п.п.

Показатель конечных продаж частным внутренним покупателям, исключающим волатильные компоненты торговли, запасов и госрасходов, вырос на 2,4% в годовом исчислении. Это самый слабый результат первого квартала 2025 года.

Контекст

Несмотря на более слабый финал года, экономика возобновилась после незначительного сокращения в первом квартале 2025 года и демонстрировала устойчивый рост во втором и третьем кварталах.

Импорт вырос в начале года из-за ожиданий новых тарифов администрации Трампа, что временно давило на ВВП, ведь импорт вычитается из расчета экономического роста. В то же время, потребительские расходы и инвестиции в искусственный интеллект поддержали экономическую активность в течение года.

Рынок труда остается зоной риска. Несмотря на низкую безработицу создание новых рабочих мест в 2025 году почти остановилось на фоне неопределенности вокруг тарифной и миграционной политики, а также пересмотра кадровых стратегий после постпандемийного найма.

Потенциальное влияние технологий искусственного интеллекта на производительность также сдерживало решение о расширении штатов. В январе появились признаки оживления найма, однако большинство новых рабочих мест пришлось на сектор здравоохранения.

Потребительские настроения ухудшаются. Индекс доверия потребителей в январе упал до самого низкого уровня более чем за 10 лет, по данным Conference Board. Большая часть респондентов заявила, что работу «трудно найти».

Ритейлеры сообщают об осторожных расходах, особенно среди домохозяйств с низкими доходами, в то время как обеспеченные американцы продолжают тратить благодаря росту стоимости активов.

