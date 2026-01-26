Дефицит государственного бюджета в еврозоне и ЕС составляет 3,2% ВВП Сегодня 09:33

Дефицит государственного бюджета в еврозоне и ЕС составляет 3,2% ВВП

В третьем квартале 2025 года сезонно скорректированный коэффициент дефицита общегосударственного бюджета к ВВП составил 3,2% в еврозоне (EA20) и ЕС.

В ІІІ квартале 2025 года коэффициенты дефицита к ВВП в еврозоне и ЕС выросли по сравнению со вторым кварталом 2025 года.

Коэффициент дефицита ВВП в еврозоне увеличился по сравнению с 2,8% во втором квартале 2025 года, тогда как коэффициент дефицита к ВВП в ЕС увеличился по сравнению с 2,9% в предыдущем квартале.

Эти данные опубликовал Евростат , статистическое управление Европейского Союза.

Сезонно скорректированные государственные доходы и расходы по еврозоне и ЕС

В третьем квартале 2025 г. общие государственные доходы в еврозоне составляли 46,7% ВВП. Незначительное снижение по сравнению с 46,8% во втором квартале 2025 года было главным образом обусловлено увеличением сезонно скорректированных общих государственных доходов в абсолютном выражении примерно на 13 миллиардов евро, компенсированном ростом ВВП.

Общие государственные расходы в еврозоне составили 49,9% ВВП, что является увеличением по сравнению с предыдущим кварталом (49,5% ВВП) из-за увеличения сезонно скорректированных общих государственных расходов примерно на 32 миллиарда евро.

