Украинцы в Германии: можно ли получить гражданство после временной защиты
Тысячи украинцев в настоящее время проживают в Германии на основании временной защиты в соответствии с § 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG). За несколько лет многие из них уже успели интегрироваться: найти работу, выучить язык, отдать детей в школы. Поэтому вопрос получения немецкого гражданства становится все более актуальным.
Разбираемся, засчитывается ли период проживания за § 24 в необходимый срок для натурализации, и какие условия нужно выполнить, чтобы подать заявление.
Учитывается ли проживание по § 24 в стаж для натурализации
Период легального пребывания в Германии со статусом временной защиты по § 24 засчитывается в общий срок проживания, необходимый для получения гражданства. Это означает, что годы, проведенные в стране на этом основании, не теряются для будущей натурализации.
Однако сам по себе этот статус не дает права сразу подавать документы на гражданство.
Почему нельзя подать заявление со статусом § 24
Несмотря на то, что время пребывания по § 24 учитывается, подача заявления на гражданство непосредственно с этим типом вида на жительство обычно невозможна. Перед процедурой натурализации необходимо изменить основание пребывания — например, рабочее, учебное или семейное вид на жительство.
Другими словами, наличие другого типа вида на жительство является фактическим обязательным условием для старта процедуры получения гражданства.
До каких пор действует временная защита и что стоит сделать уже сейчас
Временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года. Это дает достаточный переходный период для планирования дальнейших шагов.
Юристы советуют использовать это время для:
- подтверждения языковых знаний;
- выполнения интеграционных требований;
- стабилизации дохода;
- подготовки документов для изменения типа вида на жительство.
Таким образом, после перехода на другой статус можно будет без промедления начать процедуру натурализации.
