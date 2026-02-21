ТОП-5 самых безопасных столиц Европы
Все больше путешественников, планируя отпуск, обращают внимание не только на архитектуру, но и на ощущение безопасности. В Европе есть столицы, где можно спокойно гулять по вечерам без лишнего напряжения. Известный путешественник Винисиус Коста побывал во многих европейских городах и выделил пять направлений, которые действительно безопасны. По его словам, у этих локация низкий уровень риска.
Об этом пишет Travel off Path.
Какие столицы самые безопасные в Европе
Будапешт, Венгрия
Венгерская столица очаровывает не только зданием парламента и знаменитыми термальными купальнями. По наблюдениям Косты, здесь царит атмосфера покоя.
Люди не боясь пользуются телефонами в общественных местах, а женщины не боятся возвращаться домой поздно вечером.
Варшава, Польша
Уровень преступности в Варшаве значительно ниже, чем в таких мегаполисах, как Лондон или Париж. Прогуляться по Старому городу можно даже поздним вечером.
Любляна, Словения
Столица Словении обладает особым шармом и низким уровнем преступности. Насильственные инциденты здесь практически отсутствуют, а зачастую турист может столкнуться только с назойливыми нищими. Город подойдет для тех, кто ищет атмосферу старой Европы без толп и хаоса.
Вильнюс, Литва
Балтийская столица входит в число самых спокойных городов Европы. Ее показатель безопасности составляет 85 баллов. Вильнюс — место, где можно оставить телефон на столике в кафе и вернуться за ним позже.
Рейкьявик, Исландия
Самая северная столица мира считается одним из самых безопасных мест не только в Европе, но и в целом. Показатель безопасности здесь составляет 95 баллов. В Рейкьявике детские коляски могут стоять у магазинов без присмотра. В этом городе очень высок уровень доверия к обществу. Однако среди минусов — высокие цены и суровый климат.
