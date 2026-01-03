0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих (пример)

Личные финансы
7
Сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих (пример)
Сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих (пример)
Германия — популярная страна среди украинцев и для путешествий, и для переезда. Украинка, живущая в Германии, рассказала, сколько денег нужно для того, чтобы комфортно жить месяц в этой популярной европейской стране.
Но стоимость жизни там может удивить, ведь Германия также — одна из более дорогих стран Европы, сообщает 24 Канал.
Жилье
Украинка рассказала, что совсем недавно переехала в новую квартиру, и за нее она платит 315 евро и еще 200 — за коммунальные услуги. А если учесть еще расходы на уборку подъезда и вывоз мусора, стоимость квартиры обходится в общей сложности где-то в 600 евро.
На питание блогер тратит около 500 евро в месяц.
Мы питаемся только дома, рестораны или какие-то доставки — это прямо очень редко, поэтому за питание выходит немного. Но мы любим пиво, поэтому на это даю еще где-то 50 евро, — поделилась девушка.
За спортзал на двоих украинка платит 70 евро, а за интернет еще 40. Еще 100 евро ежемесячно приходится тратить на бензин для машины. Парень украинки курит, поэтому еще на это уходит примерно 100 евро.
Читайте также
На отпуска и поездки мы откладываем примерно 200 евро, если выходит больше, откладываем больше, — добавила украинка.
В общей сложности для жизни в Германии двум людям достаточно будет 1660 евро.
Впрочем, эта сумма приблизительна, ведь иногда случаются непредвиденные расходы — покупки одежды или обслуживание машины.
Читайте также
Напомним, регистрация места жительства в Германии или Anmeldung является не формальностью, а базовой юридической обязанностью. Она касается всех, кто планирует оставаться в стране дольше, в том числе граждан Украины.
После заселения в жилье у человека есть 14 дней, чтобы подать заявление на Anmeldung. Отсчет начинается не с даты въезда в Германию, а с момента фактического вселения. Это подтверждается договором аренды или письменным разрешением собственника жилья. Детальнее читайте по ссылке.
Место для вашей рекламы
Украинцы, проживающие в Германии или путешествующие в страну, могут пользоваться украинскими SIM-картами для звонков и мобильного интернета без дополнительных роуминговых платежей. Аналогичные условия будут действовать и для абонентов Vodafone в Германии.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems