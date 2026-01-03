Сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих (пример) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Сколько денег нужно для жизни в Германии на двоих (пример)

Германия — популярная страна среди украинцев и для путешествий, и для переезда. Украинка, живущая в Германии, рассказала, сколько денег нужно для того, чтобы комфортно жить месяц в этой популярной европейской стране.

Но стоимость жизни там может удивить, ведь Германия также — одна из более дорогих стран Европы, сообщает 24 Канал

Жилье

Украинка рассказала, что совсем недавно переехала в новую квартиру, и за нее она платит 315 евро и еще 200 — за коммунальные услуги. А если учесть еще расходы на уборку подъезда и вывоз мусора, стоимость квартиры обходится в общей сложности где-то в 600 евро.

На питание блогер тратит около 500 евро в месяц.

Мы питаемся только дома, рестораны или какие-то доставки — это прямо очень редко, поэтому за питание выходит немного. Но мы любим пиво, поэтому на это даю еще где-то 50 евро, — поделилась девушка.

За спортзал на двоих украинка платит 70 евро, а за интернет еще 40. Еще 100 евро ежемесячно приходится тратить на бензин для машины. Парень украинки курит, поэтому еще на это уходит примерно 100 евро.

На отпуска и поездки мы откладываем примерно 200 евро, если выходит больше, откладываем больше, — добавила украинка.

В общей сложности для жизни в Германии двум людям достаточно будет 1660 евро.

Впрочем, эта сумма приблизительна, ведь иногда случаются непредвиденные расходы — покупки одежды или обслуживание машины.

Напомним, регистрация места жительства в Германии или Anmeldung является не формальностью, а базовой юридической обязанностью. Она касается всех, кто планирует оставаться в стране дольше, в том числе граждан Украины.

После заселения в жилье у человека есть 14 дней, чтобы подать заявление на Anmeldung. Отсчет начинается не с даты въезда в Германию, а с момента фактического вселения. Это подтверждается договором аренды или письменным разрешением собственника жилья. Детальнее читайте по ссылке.

Украинцы, проживающие в Германии или путешествующие в страну, могут пользоваться украинскими SIM-картами для звонков и мобильного интернета без дополнительных роуминговых платежей. Аналогичные условия будут действовать и для абонентов Vodafone в Германии.

