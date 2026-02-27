0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут изымать из обращения: что нужно знать об обмене мелких купюр

Личные финансы
103
До 2 марта банкноты остаются законным платежным средством
До 2 марта банкноты остаются законным платежным средством
Со 2 марта банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен будут постепенно изымать из обращения. После этой даты их больше не будут использовать для расчетов и не будут выдавать на сдачу в магазинах.
Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода, передает РБК-Украина.
По его словам, до 2 марта эти банкноты остаются законным платежным средством. После этого их будут постепенно изымать из наличного обращения.

Как обменять старые банкноты

Национальный банк предусмотрел несколько этапов обмена банкнот:
  • до марта 2027 года — обмен возможен в любом отделении банков Украины;
  • до марта 2029 года — обмен будут осуществлять уполномоченные банки;
  • без ограничения срока — обмен доступен в Национальном банке Украины.
К уполномоченным банкам относятся:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Есть ли ограничения по сумме

Как рассказал Прохода, никаких лимитов по суммам обмена НБУ не устанавливал. Даже если дома скопилось много денег мелкими купюрами — обменяют все. Обмен бесплатный — без комиссий и в банках, и в НБУ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов прекратят быть средством платежа и будут окончательно изъяты из наличного обращения. После этой даты ими нельзя будет рассчитываться наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и другие финансовые учреждения не будут принимать такие банкноты для платежей.
Как пояснили в Нацбанке, банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок годности составляет около 2,5 года. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены.
По материалам:
РБК-Україна
ДеньгиНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems