Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут изымать из обращения: что нужно знать об обмене мелких купюр Сегодня 09:05

До 2 марта банкноты остаются законным платежным средством

Со 2 марта банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен будут постепенно изымать из обращения. После этой даты их больше не будут использовать для расчетов и не будут выдавать на сдачу в магазинах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода, передает РБК-Украина.

По его словам, до 2 марта эти банкноты остаются законным платежным средством. После этого их будут постепенно изымать из наличного обращения.

Как обменять старые банкноты

Национальный банк предусмотрел несколько этапов обмена банкнот:

до марта 2027 года — обмен возможен в любом отделении банков Украины;

до марта 2029 года — обмен будут осуществлять уполномоченные банки;

без ограничения срока — обмен доступен в Национальном банке Украины.

К уполномоченным банкам относятся:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Есть ли ограничения по сумме

Как рассказал Прохода, никаких лимитов по суммам обмена НБУ не устанавливал. Даже если дома скопилось много денег мелкими купюрами — обменяют все. Обмен бесплатный — без комиссий и в банках, и в НБУ.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов прекратят быть средством платежа и будут окончательно изъяты из наличного обращения. После этой даты ими нельзя будет рассчитываться наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и другие финансовые учреждения не будут принимать такие банкноты для платежей.

Как пояснили в Нацбанке, банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок годности составляет около 2,5 года. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены.

