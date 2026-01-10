0 800 307 555
Как туристу распознать вора-карманника

Мир
17
Карманники — это большая проблема в популярных туристических городах Европы, таких как Барселона, Париж или Лондон. Но если знать, на что обращать внимание, можно легко защитить себя и свои вещи.
Издание Express рассказывает о 4 признаках карманника.

Сливаются с толпой

Воры часто ходят среди туристов, наблюдают и сканируют толпу. Их взгляд обычно направлен на сумки и карманы людей, а не на достопримечательности.

Остаются на одном месте

В то время как другие движутся, они «болтаются» у входов в метро или возле популярных достопримечательностей, словно «убивают время».

Идут слишком близко сзади

Если кто-то следует за вами на незагруженной улице слишком близко, будьте осторожны.

Одежда многими слоями

В теплую погоду подозрительно смотрится человек с куртками, шарфами или сумками, которые могут скрывать ворованные вещи.
По словам местного жителя Джеймса Смита, не нужно подозревать всех, важно знать закономерности и поведенческие сигналы, которые выделяют воров в толпе.

Как избежать кражи

Самым уязвимым местом для карманников является метро. Пользователи платформы Reddit поделились советами, которые помогут избежать кражи:
  • оставайтесь на месте до открытия двери и не торопитесь в толпу,
  • подождите, пока толпа разойдется на лестнице или эскалаторах,
  • не пользуйтесь телефоном у выхода,
  • выбирайте удобные сумки и аксессуары, из которых сложно что-то незаметно достать,
  • избегайте заметных украшений,
  • держите вещи перед собой, на коленях или под ногами,
  • не носите сумки и рюкзаки за спиной — для безопасности их лучше держать спереди.
По материалам:
Телеканал 24
