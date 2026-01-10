Как туристу распознать вора-карманника
Карманники — это большая проблема в популярных туристических городах Европы, таких как Барселона, Париж или Лондон. Но если знать, на что обращать внимание, можно легко защитить себя и свои вещи.
Издание Express рассказывает о 4 признаках карманника.
Сливаются с толпой
Воры часто ходят среди туристов, наблюдают и сканируют толпу. Их взгляд обычно направлен на сумки и карманы людей, а не на достопримечательности.
Остаются на одном месте
В то время как другие движутся, они «болтаются» у входов в метро или возле популярных достопримечательностей, словно «убивают время».
Идут слишком близко сзади
Если кто-то следует за вами на незагруженной улице слишком близко, будьте осторожны.
Одежда многими слоями
В теплую погоду подозрительно смотрится человек с куртками, шарфами или сумками, которые могут скрывать ворованные вещи.
По словам местного жителя Джеймса Смита, не нужно подозревать всех, важно знать закономерности и поведенческие сигналы, которые выделяют воров в толпе.
Как избежать кражи
Самым уязвимым местом для карманников является метро. Пользователи платформы Reddit поделились советами, которые помогут избежать кражи:
- оставайтесь на месте до открытия двери и не торопитесь в толпу,
- подождите, пока толпа разойдется на лестнице или эскалаторах,
- не пользуйтесь телефоном у выхода,
- выбирайте удобные сумки и аксессуары, из которых сложно что-то незаметно достать,
- избегайте заметных украшений,
- держите вещи перед собой, на коленях или под ногами,
- не носите сумки и рюкзаки за спиной — для безопасности их лучше держать спереди.
