Как туристу распознать вора-карманника

Карманники — это большая проблема в популярных туристических городах Европы, таких как Барселона, Париж или Лондон. Но если знать, на что обращать внимание, можно легко защитить себя и свои вещи.

Издание Express рассказывает о 4 признаках карманника.

Сливаются с толпой

Воры часто ходят среди туристов, наблюдают и сканируют толпу. Их взгляд обычно направлен на сумки и карманы людей, а не на достопримечательности.

Остаются на одном месте

В то время как другие движутся, они «болтаются» у входов в метро или возле популярных достопримечательностей, словно «убивают время».

Идут слишком близко сзади

Если кто-то следует за вами на незагруженной улице слишком близко, будьте осторожны.

Одежда многими слоями

В теплую погоду подозрительно смотрится человек с куртками, шарфами или сумками, которые могут скрывать ворованные вещи.

По словам местного жителя Джеймса Смита, не нужно подозревать всех, важно знать закономерности и поведенческие сигналы, которые выделяют воров в толпе.

Как избежать кражи

Самым уязвимым местом для карманников является метро. Пользователи платформы Reddit поделились советами, которые помогут избежать кражи:

оставайтесь на месте до открытия двери и не торопитесь в толпу,

подождите, пока толпа разойдется на лестнице или эскалаторах,

не пользуйтесь телефоном у выхода,

выбирайте удобные сумки и аксессуары, из которых сложно что-то незаметно достать,

избегайте заметных украшений,

держите вещи перед собой, на коленях или под ногами,

не носите сумки и рюкзаки за спиной — для безопасности их лучше держать спереди.

