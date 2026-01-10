5 направлений, где вырастут налоги для туристов Сегодня 21:14 — Мир

5 направлений, где вырастут налоги для туристов

Эксперты назвали пять направлений, которые в 2026 году подорожают из-за роста туристических налогов.

Об этом пишет Business Insider.

Эдинбург, известный фестивалями

Эдинбург станет первым городом Шотландии, который введет туристический налог. Начиная с 24 июля 2026 года, путешественники будут платить дополнительные 5% стоимости проживания в отелях за первые пять ночей пребывания.

Читайте также Где дешево и тепло отдохнуть в Европе в феврале 2026 года

Местные власти уверяют, что средства пойдут в поддержку статуса города как одного из ведущих культурных и исторических центров мира.

Ежегодно миллионы туристов привлекают летние фестивали — Эдинбургский международный фестиваль, Festival Fringe и военное шоу Royal Edinburgh Military Tattoo.

Ожидается, что новый сбор будет приносить до £50 млн (около $67 млн) в год до 2029-го. Деньги планируют направлять на развитие инфраструктуры и управление туристическими потоками.

Киото: ночь в городе храмов станет дороже

С 1 марта в японском Киото повышают налог на ночлег в отелях и других объектах размещения. Ставки зависят от стоимости номера за ночь:

Для жилья дешевле 6 тыс. иен (примерно $38) налог останется на уровне 200 иен.

Для номеров в диапазоне 6−20 тыс. иен сбор вырастет вдвое — до 400 иен.

Больше всего подорожает размещение в люксовых отелях: для номеров стоимостью 50−100 тыс. иен налог вырастет с 1 тыс. до 4 тыс. иен, а для номеров дороже 100 тыс. иен — сразу до 10 тыс. иен.

Городские власти Киото прогнозируют, что обновленный налог будет приносить около 12,6 млрд иен в год (примерно $81 млн).

Барселона: значительно подорожают пятизвездочные отели

Теперь туристы, останавливающиеся в пятизвездочных гостиницах и люксовых апартаментах, платят региональный туристический налог в размере 3,50 евро за ночь.

Читайте также Рейтинг самых безопасных стран Европы

Согласно обновленным правилам Каталонии, этот сбор для дорогостоящего жилья планируют повысить до 7 евро. Сначала изменения должны вступить в силу в 2025 году, однако их отложили, по меньшей мере, до апреля 2026-го.

Решение принимается на фоне роста настроений против туристов в Испании: летом 2024 и 2025 годов в Барселоне проходили акции протеста против массового туризма и роста стоимости жизни.

Таиланд: туристический сбор за въезд

Таиланд готовится ввести въездной туристический сбор. Как объясняют аналитики, еще в 2023 году правительство одобрило в принципе плату в 300 батов (около $10) для туристов, прибывающих на самолете, и 150 батов — для въезжающих по суше или по морю.

Введение сбора неоднократно откладывалось, в том числе из-за снижения туристического потока.

По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, количество туристов с начала года по 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации EuroNews, теперь ввод сбора ожидается в середине 2026 года.

Норвегия: налог на проживание

С 2026 года в Норвегии вступит в силу закон, разрешающий муниципалитетам вводить 3% налог на туристическое размещение — как для круизных пассажиров, так и для ночевок в отелях.

В то же время, налог не станет обязательным для всей страны: города и общины должны отдельно подавать заявки на его внедрение.

Среди согласившихся — Лофотенские острова и Тромсе, популярные направления для наблюдения за северным сиянием.

Читайте также Три места, где зимой отдыхают самые богатые люди мира

Отмечается, что в отличие от Таиланда, Норвегия в 2025 году пережила туристический бум: летом было зафиксировано рекордное количество ночевок — около 17,7 млн ​​за лето.

Business Insider обращает внимание: чтобы увеличить доходы, профинансировать местные сервисы или справиться с перенасыщением туристами, все большее число стран и городов вводят или повышают туристические сборы.

Отмечается, что такие налоги могут взиматься в виде въездных сборов или прибавляться к стоимости проживания.

В любом формате их все чаще используют в качестве инструмента борьбы с овертуризмом и способом компенсировать нагрузку на популярные локации.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.