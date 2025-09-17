0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году

Личные финансы
44
Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году
Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году
Украинский рынок аренды жилья остается более доступным по сравнению с Польшей. В крупных городах Украины можно найти квартиру за $400−500, в то время как в Польше цены стартуют от $800.
Об этом сообщает пресс-служба OLX Недвижимость.
По сравнению с 2024 годом цены выросли на 15−25% в Украине, тогда как в Польше рост цен составляет 5−10%. При этом аренда в Польше в среднем на 80−100% дороже украинской в ​​долларовом эквиваленте.
В августе 2025 года медианная стоимость аренды квартир в Украине составляла:
  • однокомнатные — $300 в месяц;
  • двухкомнатные — $420;
  • трехкомнатные — $630.
Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году

Аренда однокомнатных квартир

В Украине дороже всего арендовать однокомнатную квартиру можно во Львове — $432, чуть дешевле в Киеве — $408. В Днепре и Одессе цены держатся на уровне $260−280, а самые доступные варианты в Харькове — всего $108.
В Польше аренда значительно выше: медианная цена составляет $605. В Варшаве однокомнатная стоит $689, в Гданьске — $635, в то время как в Кракове, Познани и Вроцлаве можно найти от $510 до $590.

Аренда двухкомнатных квартир

В Киеве двухкомнатные стоят в среднем $720, во Львове — $501. В Днепре и Одессе цены близки между собой — $360−370, а в Харькове — самые низкие, $168.
В Польше медианная цена составляет $780. В Варшаве аренда составляет $891, в Гданьске — $797, а в Кракове, Познани и Вроцлаве — от $680 до $780.

Аренда трехкомнатных квартир

Самые дорогие трехкомнатные в Украине — в Киеве ($1303), значительно дешевле во Львове ($648). В Одессе и Днепре они стоят $450−500, а в Харькове — $240.
В Польше медианная цена составляет $970. В Варшаве трехкомнатные обходятся в $1161, в Гданьске — $999, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве — $810−950.

Спрос и предложение на рынке

В августе 2025 года количество квартир для аренды в крупнейших городах Украины уменьшилось на 8%. Самое большое падение предложений зафиксировано в Харькове — почти в два раза, если сравнивать с прошлым годом. В то же время, в Польше предложение на рынке аренды, наоборот, несколько выросло — на 1,5%.
Что касается спроса, то в обеих странах он снизился. К примеру, в Украине количество откликов снизилось на 11%, а в Польше на 15%.
Интересно распределение спроса на разную комнатность: если в Украине 59% откликов приходится на однокомнатные квартиры, то в Польше популярнее двухкомнатные (50% спроса).
Напомним, в Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья, рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, законопроект № 12377, который готовят ко второму чтению, предусматривает введение более прозрачных правил в этой сфере. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.
По данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2025 года достигла 7 712 грн. С начала года цены выросли на 6,8%. При этом общая инфляция достигла 6,0%. Самое дешевое жилье арендовать можно в Херсонской области — 3243 грн, Запорожской — 3843 грн, Харьковской — 3942 грн и Николаевской — 3949 грн.
InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems