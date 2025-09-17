Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году Сегодня 14:03 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году

Украинский рынок аренды жилья остается более доступным по сравнению с Польшей. В крупных городах Украины можно найти квартиру за $400−500, в то время как в Польше цены стартуют от $800.

Об этом сообщает пресс-служба OLX Недвижимость

По сравнению с 2024 годом цены выросли на 15−25% в Украине, тогда как в Польше рост цен составляет 5−10%. При этом аренда в Польше в среднем на 80−100% дороже украинской в ​​долларовом эквиваленте.

В августе 2025 года медианная стоимость аренды квартир в Украине составляла:

однокомнатные — $300 в месяц;

двухкомнатные — $420;

трехкомнатные — $630.

Аренда однокомнатных квартир

В Украине дороже всего арендовать однокомнатную квартиру можно во Львове — $432, чуть дешевле в Киеве — $408. В Днепре и Одессе цены держатся на уровне $260−280, а самые доступные варианты в Харькове — всего $108.

В Польше аренда значительно выше: медианная цена составляет $605. В Варшаве однокомнатная стоит $689, в Гданьске — $635, в то время как в Кракове, Познани и Вроцлаве можно найти от $510 до $590.

Аренда двухкомнатных квартир

В Киеве двухкомнатные стоят в среднем $720, во Львове — $501. В Днепре и Одессе цены близки между собой — $360−370, а в Харькове — самые низкие, $168.

В Польше медианная цена составляет $780. В Варшаве аренда составляет $891, в Гданьске — $797, а в Кракове, Познани и Вроцлаве — от $680 до $780.

Аренда трехкомнатных квартир

Самые дорогие трехкомнатные в Украине — в Киеве ($1303), значительно дешевле во Львове ($648). В Одессе и Днепре они стоят $450−500, а в Харькове — $240.

В Польше медианная цена составляет $970. В Варшаве трехкомнатные обходятся в $1161, в Гданьске — $999, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве — $810−950.

Спрос и предложение на рынке

В августе 2025 года количество квартир для аренды в крупнейших городах Украины уменьшилось на 8%. Самое большое падение предложений зафиксировано в Харькове — почти в два раза, если сравнивать с прошлым годом. В то же время, в Польше предложение на рынке аренды, наоборот, несколько выросло — на 1,5%.

Что касается спроса, то в обеих странах он снизился. К примеру, в Украине количество откликов снизилось на 11%, а в Польше на 15%.

Интересно распределение спроса на разную комнатность: если в Украине 59% откликов приходится на однокомнатные квартиры, то в Польше популярнее двухкомнатные (50% спроса).

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте главное за несколько минут.

Напомним, в Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья, рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект № 12377, который готовят ко второму чтению, предусматривает введение более прозрачных правил в этой сфере. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

По данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2025 года достигла 7 712 грн. С начала года цены выросли на 6,8%. При этом общая инфляция достигла 6,0%. Самое дешевое жилье арендовать можно в Херсонской области — 3243 грн, Запорожской — 3843 грн, Харьковской — 3942 грн и Николаевской — 3949 грн.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.