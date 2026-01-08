0 800 307 555
Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США до $1,5 триллиона, чтобы создать «армию мечты»

Мир
16
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что оборонный бюджет его страны в 2027 году должен составить не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер сообщил, что соответствующее решение было принято после «долгих и сложных переговоров» с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями ради блага Соединенных Штатов, «особенно в эти очень беспокойные и опасные времена».
Читайте также
«Это позволит нам создать „Армию мечты“, на которую мы давно имеем право, и, что еще важнее, которая будет гарантировать нам безопасность и защиту, независимо от врага», — подчеркнул Трамп.
Он объяснил, что благодаря большим доходам от пошлин других стран Соединенные Штаты могут «легко достичь» суммы в 1,5 триллиона долларов, создавая «беспрецедентные вооруженные силы», имея возможность выплачивать долг, а также выплачивать «значительные дивиденды патриотам со средним доходом» в США.
По материалам:
Укрінформ
