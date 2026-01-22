0 800 307 555
Япония возвращает в работу крупнейшую АЭС мира после 12 лет паузы

Энергетика
46
Семиблочная атомная электростанция Кассивадзаки Карива в префектуре Ниигата, западная Япония
Японская электрическая компания Tokyo Electric Power (Tepco) возобновила работу атомной электростанции «Кассивадзаки-Карива» на западе страны. До этого АЭС простаивала около 12 лет.
Как происходил запуск АЭС?

В среду, 21 января, Tepco запустила энергоблок № 6 после 24-часовой задержки, возникшей из-за неисправной сигнализации.
Первоначально компания планировала возобновить работу АЭС во вторник, но вынуждена была перенести старт. Во время теста отказала сигнализация контрольных стержней, которые используются для торможения ядерной реакции.
Впрочем, по данным The Japan Times, позже Tepco получила разрешение от Японского агентства по ядерному регулированию на возобновление работы энергоблока.
По данным японских СМИ, энергоблок № 6 является кипящим водяным реактором и имеет мощность 1315 мегаватт.
Коммерческое использование энергоблока началось еще в 1996 году. Загрузку топлива завершили в июне 2025 года.
Старт работы шестого энергоблока «Кассивадзаки-Карива» означает, что Япония возобновила эксплуатацию уже 15 реакторов после разрушительной аварии на Фукусиме в 2011 году.

Что известно об АЭС «Кассивадзаки-Карива»

«Кассивадзаки-Карива» в провинции Ниигата является крупнейшей по мощности атомной электростанцией в мире.
По информации МАГАТЭ, она имеет в своем составе 7 кипящих водяных реакторов. Их суммарная мощность достигает 7965 мегаватт.
К землетрясению и аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году АЭС снабжала электроэнергией столичный регион Токио. Однако тогда в Японии остановили все реакторы, а катастрофу сочли самой серьезной аварией со времен Чернобыля.
В настоящее время Тepco планирует возобновить работу станции, сосредоточившись на новых блоках № 6 и № 7.
В то же время компания ранее планировала вывести топливо из блока № 7 из-за задержек в запуске и оставить его в холодном выключении.
АЭС
Payment systems