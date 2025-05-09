Канада первой среди стран G7 построит модульную АЭС — Finance.ua

Канада первой среди стран G7 построит модульную АЭС Сегодня 19:15 — Энергетика

Канада первой среди стран G7 построит модульную АЭС

Канада одобрила проект стоимостью $15,1 млрд на строительство нового типа атомной электростанции — меньшей по размеру, с так называемыми модульными реакторами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Ontario Power Generation получила разрешение на строительство первого из четырех запланированных реакторов. Это решение стало возможным после того, как в прошлом месяце канадский ядерный регулятор выдал лицензию на строительство так называемого малого модульного реактора (SMR).

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SMR-проекты предполагают серийное производство реакторов на заводах с последующим монтажом на месте — такой подход, по мнению сторонников, позволит снизить стоимость и ускорить строительство по сравнению с большими традиционными АЭС.

Но только несколько таких реакторов построено — в россии и Китае. Канадский станет первым в развитых странах G7.

Строительство первого реактора оценивается в 6,1 млрд канадских долларов. Стоимость последующих должна снизиться благодаря накопленному опыту.

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GE Vernova, которая будет поставлять материалы для реактора, удвоила стоимость акций за последний год на фоне восходящего спроса на энергию со стороны дата-центров и новых производств. Компания инвестировала $50 миллионов в развитие малого ядерного бизнеса GE Hitachi, включая строительство завода в Северной Каролине.

В 2023 году Ontario Power заключила соглашение с GE Hitachi Nuclear Energy по установке реактора BWRX-300 SMR мощностью около 300 МВт на площадке Darlington. Для сравнения, мощность традиционных реакторов в три раза больше.

Економічна Правда По материалам:

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