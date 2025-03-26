Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше — Finance.ua
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Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше

Энергетика
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Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше
Дуда подписал закон о строительстве первой АЭС в Польше
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выделении 60 миллиардов злотых (более $15 млрд) на строительство первой в стране атомной электростанции.
Об этом сообщает Onet.
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Закон вступит в силу через 14 дней после его утверждения, но условием выделения финансирования является также одобрение Европейской комиссии.
Закон предусматривает вливание капитала в размере 60,2 млрд злотых в государственную компанию Polskie Elektrownie Jądrowe, инвестора и будущего оператора первой электростанции.
Условием рекапитализации является получение разрешения Еврокомиссии на выделение государственной помощи. Запрос на него был направлен польским правительством в Брюссель в конце 2024 года. В декабре Еврокомиссия открыла официальную процедуру нотификации государственной помощи для атомной электростанции.
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Согласно недавним заявлениям правительственного уполномоченного по стратегической энергетической инфраструктуре, заливка бетона для первого реактора должна состояться в 2028 году.
Начало коммерческой эксплуатации первого энергоблока намечено на 2036 год.
По материалам:
Європейська правда
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