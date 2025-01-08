Польша выделит более $14,5 миллиарда на строительство первой АЭС — Finance.ua

Польша выделит более $14,5 миллиарда на строительство первой АЭС Сегодня 19:30 — Энергетика

Польша выделит более $14,5 миллиарда на строительство первой АЭС

Совет министров Польши согласился выделить государственной компании «Польские атомные электростанции» (Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ) 60,2 млрд злотых ($14,5 млрд) на проектирование и строительство в 2025—2030 годах первой атомной электростанции.

Соответствующий проект закона правительство РП приняло во вторник.

Финансовая поддержка будет оказана в виде увеличения уставного капитала PEJ. Она будет утверждена после согласования суммы государственной помощи с Еврокомиссией. Текущий уставный капитал компании PEJ составляет менее 3 миллиардов злотых (свыше $700 млн).

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Как сообщало агентство, польская ядерная энергетическая программа (PPEJ), принятая в 2020 году, предусматривает строительство двух АЭС общей мощностью 6−9 ГВт. Инвестором и оператором будет государственная компания «Польские атомные электростанции». Предыдущее правительство РП указало партнером по строительству первой АЭС консорциум Westinghouse-Bechtel.

Строительство первой АЭС в Польше должно начаться в 2028 году и продлится семь лет. Ее планируют построить в районе населенных пунктов Любятово и Копалино в Поморском воеводстве.

Укрінформ По материалам:

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