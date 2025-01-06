Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб — Finance.ua

Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб
Польша и Украина планируют организовать общий газовый хаб. Это решение, утвержденное меморандумом, которое подписали обе страны в 2024 году.
Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар во время телемарафона, сообщает 24 канал.
По его словам, сейчас происходит проработка возможности достройки соответствующих интерконнекторов.
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«Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о разработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Свиноуйсьце, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ», — добавил Боднар.
Как отмечает Бондарь, этот механизм станет важнейшим элементом системы энергетической безопасности. К тому же, реализация этого плана будет способствовать независимости от российского сырья.
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