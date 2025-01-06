Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб

Энергетика
0
Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб
Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб
Польша и Украина планируют организовать общий газовый хаб. Это решение, утвержденное меморандумом, которое подписали обе страны в 2024 году.
Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар во время телемарафона, сообщает 24 канал.
По его словам, сейчас происходит проработка возможности достройки соответствующих интерконнекторов.
Читайте также
«Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о разработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Свиноуйсьце, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ», — добавил Боднар.
Как отмечает Бондарь, этот механизм станет важнейшим элементом системы энергетической безопасности. К тому же, реализация этого плана будет способствовать независимости от российского сырья.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.