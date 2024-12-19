Восточно-Европейский газовый хаб: Украина и Польша помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа — Finance.ua

Восточно-Европейский газовый хаб: Украина и Польша помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Украина и Польша работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, обеспечивающего поставки топлива в страны Европы после прекращения транзита российского газа.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, украинские подземные хранилища газа и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут стать основой для новой бизнес-модели, которая заменит пока что действующий маршрут поставки газа из россии.

«Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых СПГ. <…> Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заменить российский газ», — сказал Колесник.

Он отметил, что украинская сторона официально обратилась к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек «входа-выхода» ГТС между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности: «Это сделает эту восточную часть Европы еще более ликвидной, чем это можно представить сегодня», — отметил замминистра.

Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В этом конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами", — пояснил он.

Напомним, в марте 2024 года Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве по улучшению взаимодействия между украинским и польским рынками газа с целью их интеграции.

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